McDonald’s revive los Menús Extra Value en respuesta a la demanda de precios bajos

Ante los elevados precios impulsados por la alta inflación muchos consumidores estadounidenses se han mantenido cautelosos en los últimos meses con sus gastos discrecionales incluyendo las comidas fuera de casa, es por esa razón que muchas cadenas de restaurantes están ajustando sus menús a precios más asequibles para mantener a sus comensales.

Como en el caso de McDonald’s que recientemente anunció que realizará ajustes para ofrecer menús más económicos a los clientes preocupados por sus recortados presupuestos y de esta manera mantener su clientela consolidada.

Por lo tanto, la cadena de comida rápida especializada en hamburguesas informó este martes que volverá a su menú de “Extra Value”, el cual iniciará el próximo 8 de septiembre en donde también se incluirán McMuffin con salchicha y huevo, así como las famosa Big Mac.

Los precios de estos alimentos van desde los $5 a $8 dólares, comentó la compañía quien también indicó que durante el verano de este año se le dio el regreso al menú del Snack Wrap, una tortilla de harina blanca rellena de pollo, lechuga rallada y queso que para este otoño tendrá un costo de $2,99 dólares.

De acuerdo con el director ejecutivo Chris Kempczinski, los ajustes en McDonald’s se dan en un momento en donde las ventas de comida rápida han caído considerablemente sobre todo en los desayunos, ya que las presiones inflacionarias están haciendo que los consumidores opten por comer en casa.

