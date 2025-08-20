McDonald’s rebaja el precio de sus combos para captar clientes

En los últimos años, muchas cadenas de comida rápida han ajustado su plan de negocio no solo teniendo que cerrar varios de sus ubicaciones, sino que además han disminuido el precio de algunas propuestas en su menú para captar y mantener a sus clientes.

Una de las empresas que actualmente esta ajustando su plan es McDonald’s. Recientemente, la cadena especializada en hamburguesas indicó que rebajará el precio de sus combos para hacerlo más asequibles a sus comensales con el propósito de seguir siendo una opción en cuanto a comida rápida.

En este sentido, McDonald’s está ofreciendo un 15% de descuento en al menos ocho populares propuestas de menús combinados, entre estos cambios también se incluyen los desayunos.

Al respecto, el director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski comentó que “las percepciones de valor de los consumidores están más influenciadas por los precios de nuestro menú principal”, y al tener en cuenta que para muchos clientes la cadena se ha vuelto poco asequible era necesario hacer los ajustes.

Los consumidores estadounidenses se han vuelto más cautelosos con sus gastos discrecionales y esto se debe a que después del disparo de la inflación, muchos hogares han tenido que ajustarse a presupuestos estrictos para llegar a fin de mes, mencionando además que el precio de los alimentos se ha disparado ocasionando que muchos restaurantes eleven los costos de sus menús.

