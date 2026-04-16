Fallece Miguel Canto, leyenda mexicana del boxeo y recordado campeón mundial

El deporte mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Ángel Canto Solís a los 78 años de edad¸ este jueves en su natal Mérida, Yucatán, México.

El exdeportista, reconocido mundialmente por su técnica depurada, padecía una enfermedad crónico-degenerativa que deterioró su salud en los últimos meses. Su deceso ocurre poco después de haber celebrado su último cumpleaños el pasado 30 de enero rodeado de sus familiares.

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La trayectoria de Miguel Canto se caracterizó por una inteligencia táctica que le permitió dominar la división de peso mosca durante la década de los setenta.

A diferencia de otros púgiles de su época, basó su éxito en la defensa, el contragolpe y un control preciso de la distancia sobre el cuadrilátero. Esta elegancia al pelear le valió el apodo del “Maestro” entre los especialistas y aficionados de la disciplina.

Un reinado histórico en el peso mosca

El ascenso de Miguel Canto a la élite mundial se concretó el 8 de enero de 1975, cuando viajó a Japón para enfrentar a Shoji Oguma. En aquella ocasión, el yucateco obtuvo la victoria por decisión mayoritaria, adjudicándose el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A partir de ese momento, inició un periodo de supremacía que se extendió por más de cuatro años y catorce defensas exitosas de su corona.

Durante su etapa como monarca, Miguel Canto enfrentó a los mejores exponentes de las 112 libras en diversos escenarios internacionales. Su racha de victorias consecutivas defendiendo el cinturón estableció un estándar de constancia y disciplina dentro del organismo.

El dominio del peleador mexicano terminó en marzo de 1979, cuando el coreano Chan Hee Park logró superarlo en una decisión unánime.

Reacciones por el fallecimiento

Tras conocerse la noticia, figuras importantes del boxeo expresaron sus condolencias por la partida de Miguel Canto. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, publicó en sus redes sociales: “Con profunda tristeza me entero que falleció el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península Yucateca gran campeón mosca WBC y maravilloso ser humano. Dios lo tenga en su santa gloria”.

Con profunda tristeza me entero que Fallecio el inmortal campeón Miguel Canto, uno de los héroes de la península Yucateca gran campeón mosca WBC y maravilloso ser humano

Dios lo tenga en su santa gloria pic.twitter.com/M4SUPuVTIB — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) April 16, 2026

El legado del Maestro de Yucatán

El récord profesional de Miguel Canto finalizó con 61 victorias, 9 derrotas y 4 empates, destacando que solo 15 de sus triunfos fueron por la vía del nocaut, lo que resalta su estilo técnico sobre la fuerza bruta.

Su última aparición en un ring ocurrió en julio de 1982 en su ciudad natal. Con su partida, el boxeo pierde a uno de sus representantes más finos y a un referente histórico de la Península de Yucatán.

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