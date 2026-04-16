Ronda Rousey envía un claro mensaje a Dana White y UFC en su careo contra Gina Carano

El Palladium Times Square de Nueva York fue este miércoles el escenario del primer encuentro oficial entre Ronda Rousey y Gina Carano previo a su enfrentamiento del 16 de mayo de 2026.

Ambas peleadoras protagonizaron un careo que marca su regreso a las artes marciales mixtas en el Intuit Dome de Los Ángeles. Este evento será transmitido de manera exclusiva por la plataforma Netflix, representando un cambio en el modelo de difusión de los deportes de contacto a nivel global.

Durante la conferencia de prensa, Ronda Rousey expresó su entusiasmo por volver a la dinámica de las promociones y los eventos mediáticos. La medallista olímpica señaló que, tras un periodo de alejamiento, ha redescubierto su pasión por la competición profesional.

RONDA ROUSEY vs. GINA CARANO FACE OFF



Saturday May 16

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La estructura del combate se regirá bajo las Reglas Unificadas de MMA, pactado a cinco asaltos de cinco minutos cada uno, utilizando la indumentaria reglamentaria de la disciplina dentro de una jaula hexagonal.

Motivaciones personales y el regreso al octágono

En sus declaraciones, la peleadora destacó que su retorno no responde a presiones externas, sino a un deseo propio de superación. “Creo que necesitaba que todos dejaran de creer que volvería a pelear para darme cuenta de que regresaría a luchar solo por mí”, afirmó Ronda Rousey ante los medios.

La atleta reconoció que en sus últimas presentaciones profesionales había perdido el disfrute por el deporte, pero la figura de Carano fue el detonante para recuperar su interés competitivo.

Por su parte, Gina Carano compartió una visión de paz y entusiasmo respecto a esta oportunidad de redención en su carrera. La pionera de las MMA mencionó que su preparación ha sido total para enfrentar a una oponente de alto nivel.

Ronda Rousey just LOST IT on UFC champion Kayla Harrison 😳



“The only reason she has a job is because of me. She has the charisma of a wet towel.



The b*tch isn’t even bigger than Paddy the Baddy. Why is she getting paid less now than I was 10 years ago? Riddle me this b*tch.” pic.twitter.com/pGHpCMITHZ — Happy Punch (@HappyPunch) April 15, 2026

Carano subrayó que este evento permite completar su historia personal en el deporte, presentándose nuevamente ante un público que ahora la reconoce principalmente por su faceta como actriz en Hollywood.

El impacto de Netflix y MVP en la industria

La alianza entre la promotora MVP y Netflix es vista por las protagonistas como un punto de inflexión para el futuro de los luchadores. Según Ronda Rousey, la magnitud de esta plataforma garantiza un alcance masivo que supera los esquemas tradicionales de pago por evento. “Creo que pelear por el MVP y en Netflix hace que esta pelea sea más grande que nosotros. Es un punto de inflexión para toda la industria”, aseguró la ex campeona mundial durante su intervención.

Ronda Rousey and Gina Carano sizing each other up 👀

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El evento no solo contará con el duelo femenino estelar, sino que incluyó los careos de figuras como Nate Diaz y Mike Perry en peso wélter.

Asimismo, Francis Ngannou y Philipe Lins se presentaron para su próximo choque en la división de los pesos pesados.

Este conjunto de nombres posiciona a la cartelera como una de las más ambiciosas en la historia reciente de las artes marciales mixtas, buscando establecer un nuevo estándar en la remuneración y visibilidad de los atletas.

Visión sobre el futuro de las mujeres en MMA

Un tema central en el discurso de la peleadora fue la normalización de las mujeres como figuras principales en las carteleras de mayor presupuesto. Ronda Rousey enfatizó que el objetivo es alcanzar una paridad real en ingresos y opiniones respecto a sus contrapartes masculinas.

“Creo que el objetivo final es que las mujeres tengan las mismas opiniones, generen los mismos ingresos que los hombres y reciban la misma remuneración”, sentenció la deportista en el cierre de la conferencia.

Finalmente, la preparación física y mental de ambas competidoras parece estar en su punto más alto. Gina Carano agradeció el gesto de su oponente por permitirle reinsertarse en la industria de manera respetuosa.

Con el inicio de la venta de entradas en Ticketmaster, la expectativa crece para presenciar el retorno de Ronda Rousey a una disciplina que ella misma ayudó a popularizar a nivel mundial años atrás.

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