El Gallo Estrada rompió el silencio y descartó su retiro del boxeo

Después de la derrota sufrida por nocaut técnico ante Tenshin Nasukawa en Tokio, Japón, Juan Francisco Estrada ha compartido sus primeras impresiones de manera oficial. El pugilista sonorense, quien buscaba coronarse en una tercera división distinta, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores y aclarar su situación física tras el combate.

El Gallo Estrada confirmó que enfrentó este compromiso internacional con una lesión considerable en las costillas.

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“Buenas tardes mi gente, estoy aquí para agradecer su apoyo, de verdad no me sorprende tanto cariño, sé que tengo a los mejores fans”, expresó el boxeador a través de sus redes sociales.

En su declaración, el Gallo Estrada enfatizó que el resultado no empaña el esfuerzo realizado durante su preparación: “Con respeto y agradecimiento les quiero decir que hice lo que pude para coronarme de nuevo. No veo mis peleas perdidas como derrotas, sino como aprendizaje, porque sé que en ellas pongo meses de preparación y todo el corazón”.

#Boxeo En Japón muy temprano Tenshin Nasukawa derroto al ex campeón “Gallo” Estrada, un cabezazo marcó el rumbo de la batalla y mermó al “Gallo”, al final después de 9 rondas ya no salió el mexicano que estaba siendo lastimado de más, triste derrota en el ocaso de su carrera. pic.twitter.com/C4XhM0x7c9 — Adictos al boxeo (@nikomexicano) April 11, 2026

Una lesión que condicionó el desempeño en el ring

El exmonarca mexicano no puso excusas sobre el triunfo de su rival, reconociendo el nivel del peleador japonés, aunque reveló detalles sobre su estado de salud que no se conocían previo al encuentro.

El Gallo Estrada admitió que trabajó bajo condiciones físicas adversas y que ahora deberá someterse a un periodo de inactividad obligatoria para sanar sus fracturas. “Trabajé muy duro para ello, no fue lo que esperaba, ni esperaban, pero sé que estuve ante un excelente peleador”, señaló el deportista.

Respecto a la gravedad de su dolencia, el peleador fue específico sobre las recomendaciones médicas que debe seguir en las próximas semanas. “Respecto a mi lesión en las costillas, espero una pronta recuperación. Un mes sin movimientos bruscos, ni cargar peso”, detalló el Gallo Estrada en su comunicado, cerrando así las especulaciones sobre su rendimiento físico durante los asaltos que duró la contienda en territorio asiático.

El futuro profesional y la pausa reflexiva

A pesar de las críticas y los comentarios sobre el desgaste natural tras una carrera de 45 victorias y 5 derrotas, el boxeador de 36 años dejó claro que el final de su trayectoria no ha llegado todavía.

Tras los cuestionamientos sobre un posible adiós a los encordados, el Gallo Estrada aseguró que su prioridad inmediata es el descanso familiar y la planificación de nuevos objetivos deportivos que se anunciarán a su debido tiempo.

“Mi objetivo ahora es disfrutar a mi familia, quedarme quieto y pensar tranquilo”, afirmó el sonorense, terminando su mensaje con una frase que despeja las dudas sobre su permanencia en el deporte activo: “Pronto sabrán de mí, con una nueva mentalidad, con nuevos proyectos. No se va el Gallo…”.

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