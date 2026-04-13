Tyson Fury piensa en el retiro definitivo si no pelea con Anthony Joshua este año

El experimentado Tyson Fury, ha lanzado un ultimátum sobre su continuidad en el boxeo profesional. Tras vencer por decisión unánime a Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium, el púgil británico condicionó su carrera a la realización del esperado combate contra Anthony Joshua.

El “Rey Gitano” manifestó que, tras una década de negociaciones y expectativas, no tiene interés en enfrentar a otros rivales que no representen el desafío que significa su compatriota.

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Durante la conferencia de prensa posterior a su última victoria, Tyson Fury confirmó que ya estampó su firma en el contrato para la denominada “Batalla de Gran Bretaña”.

El peleador aseguró que el aspecto económico no es un impedimento, ya que ambas partes acordaron cifras independientes en lugar de un fondo común. Según sus palabras recogidas por los medios presentes en el estadio, el dinero no es su motivación principal en esta etapa, pues cuenta con recursos suficientes para su futuro personal.

Tyson Fury admits he’s unsure if a fight against Anthony Joshua will happen next ‼️😳



“Joshua did not want no smoke! He didn’t look like he want it. He was shell-shocked. He didn’t know what to say. He came ringside to make a fight, if it was me I would have jumped in that ring,… pic.twitter.com/OwZdHOVEwY — Fight Hub TV (@FightHubTV) April 12, 2026

Ultimátum y posible abandono del ring

La postura de Tyson Fury es radical respecto a su próximo paso en el cuadrilátero. El boxeador afirmó que, si no se concreta el duelo contra Joshua para finales de este año, optará por el retiro definitivo y se alejará de los entrenamientos.

En sus declaraciones, mencionó que no le interesan los cinturones, las clasificaciones ni los nuevos talentos que intentan demostrar algo frente a él, enfocando toda su atención exclusivamente en cerrar el trato con AJ.

El deportista fue enfático al decir que, de no darse esta pelea, preferiría subir de peso y abandonar la disciplina por completo.

Para Tyson Fury, este enfrentamiento es el único que puede definir la historia moderna del boxeo británico. “O sucede o no sucede”, sentenció ante los periodistas, subrayando que ha esperado este momento por 10 años y que la incertidumbre actual resulta agotadora para su planificación deportiva y personal.

El factor de Anthony Joshua y los tiempos

A pesar de la disposición de Tyson Fury, el entorno de Anthony Joshua maneja tiempos distintos. Joshua, quien viene de noquear a Jake Paul, ha pasado por situaciones personales complejas, incluyendo un reciente accidente automovilístico.

Aunque Joshua estuvo presente en el ringside durante la pelea de Fury, evitó subir al ring para el careo tradicional, lo que generó abucheos por parte de los 60,000 espectadores que asistieron al evento en Londres.

Por su parte, el equipo de Tyson Fury e imagina que la pelea ideal debería celebrarse en septiembre en el estadio de Wembley.

Sin embargo, Joshua ha insinuado que requiere una pelea de preparación adicional antes de medirse al campeón. Ante esto, Fury respondió que todos los boxeadores enfrentan problemas personales, pero que en este deporte se debe actuar con determinación. El “Rey Gitano” insistió en que posponer más el encuentro es innecesario considerando que ambos superan los 35 años de edad.

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