Tyson Fury no perdió tiempo, envió un reto a Anthony Joshua

Minutos después de asegurar su victoria por decisión unánime ante el ruso Arslanbek Makhmudov en Londres, el boxeador británico Tyson Fury, lanzó un desafío público para concretar el esperado duelo nacional¸ entre dos de las grandes figuras del peso completo en toda Inglaterra.

El peleador aprovechó los micrófonos en el Tottenham Hotspur Stadium para invitar a su compatriota Anthony Joshua a cerrar las negociaciones antes de que termine este año. Este movimiento busca aprovechar el impulso de su reciente triunfo tras haber pasado más de un año fuera de la actividad profesional.

La reacción de Anthony Joshua no se hizo esperar, aunque mantuvo una postura más cautelosa respecto a los tiempos de ejecución. El ex campeón mundial enfatizó que, si bien el interés existe, todavía restan procesos contractuales pendientes que deben resolverse en la mesa de negociación.

A pesar de la disposición de Tyson Fury por subir al ring de inmediato, su posible rival prefiere asegurar que todas las condiciones deportivas y económicas estén garantizadas para ambos campamentos.

FURY AND AJ 🔥



Tyson Fury and Anthony Joshua are going at it after Fury's win over Arslanbek Makhmudov 😤#FuryMakhmudov is LIVE NOW on Netflix 📺 pic.twitter.com/GjMH7KO8D7 — Ring Magazine (@ringmagazine) April 11, 2026

Intercambio de declaraciones y tensiones en vivo

Durante la cobertura del evento realizada por la plataforma Netflix, la tensión entre ambos púgiles se hizo evidente ante las cámaras.

Joshua recordó episodios del pasado amateur de ambos para minimizar el desempeño reciente de su colega en el cuadrilátero londinense.

“Te pegué un puñetazo cuando éramos niños, y después de verte esta noche, te volveré a pegar un puñetazo”, declaró Joshua en los micrófonos de Netflix.

Estas palabras encendieron las redes sociales, ya que sugieren que el combate podría ser menos complicado de lo anticipado por los expertos. Por su parte, Tyson Fury ignoró las críticas sobre su ritmo de combate y se enfocó en presionar para que el anuncio oficial de la pelea se realice en el corto plazo.

It's happening.



Tyson Fury vs. Anthony Joshua. This autumn from the UK. LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/tG2CkdDdhK — Netflix (@netflix) April 11, 2026

Las probabilidades de un combate inminente

La viabilidad de este enfrentamiento depende en gran medida del estado físico y mental de Joshua, quien viene de un periodo personal difícil. Tras su última victoria contra Jake Paul en diciembre, el boxeador enfrentó un accidente automovilístico donde perdieron la vida dos amigos cercanos, Sina Ghami y Latif Ayodele.

Este suceso lo mantuvo alejado de los focos, pero la reciente aparición de Tyson Fury parece haber reactivado su deseo de competir al más alto nivel competitivo.

Expertos deportivos indican que es más que probable que esta sea la próxima gran cita del boxeo mundial.

El propio Joshua bromeó sobre la posibilidad de que enfrentar a Tyson Fury sirva incluso como un combate de preparación debido a las debilidades que cree haber detectado.

“Me gusta su estilo, creo que es bueno, pero no creo que pueda conmigo. Salir victorioso esta noche sería un trabajo muy duro para él”, concluyó el fajador de 36 años.

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