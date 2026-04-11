Christian Mbilli no permitirá que el Canelo Álvarez lo destrone

El panorama en la división de los supermedianos presenta un nuevo desafío para Saúl Álvarez, quien busca recuperar su hegemonía tras un periodo de inactividad por cirugía.

El equipo de trabajo de Christian Mbilli, actual campeón absoluto del CMB en las 168 libras, ha enviado un mensaje contundente sobre las intenciones del boxeador camerunés.

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La esquina de Mbilli asegura que no facilitarán la estrategia del mexicano y que están preparados para retener la corona mundial en un posible enfrentamiento este otoño, que según diversos reportes, esta sería la pelea del tapatío el próximo 12 de septiembre.

Tras someterse a una operación de codo después de su último compromiso, el Canelo Álvarez planea su retorno al cuadrilátero con el objetivo de capturar nuevamente los títulos que lo acreditaron como monarca indiscutido.

Sin embargo, la elevación de Mbilli como campeón absoluto del Consejo Mundial de Boxeo ha cambiado las condiciones de negociación. El promotor del africano radicado en Quebec sostiene que su peleador posee las herramientas físicas necesarias para frustrar los planes de regreso del tapatío.

La postura del equipo de Mbilli ante el reto

Durante una entrevista concedida tras la victoria de Osleys Iglesias, el promotor Camille Estephan declaró a los medios internacionales su confianza en el talento de su representado.

Según declaraciones recogidas por fuentes especializadas en boxeo tras el combate del jueves, Estephan fue enfático al señalar que el Canelo Álvarez tiene interés en el cinturón verde y oro, pero que el resultado no será el que la estrella mexicana espera. El promotor busca consolidar a Quebec como una sede principal para el boxeo de élite mundial.

Great times at The Ring Awards 🙏Canelo and Christian Mbilli pic.twitter.com/9zar5rqkMc — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 31, 2026

“Ojalá Canelo Álvarez pelee contra Christian Mbilli. Parece que quiere el título del CMB. No se lo vamos a dar. Lo vamos a vencer. Queremos tener todos los títulos en Quebec, los cinco, muy pronto”, afirmó Camille Estephan durante su intervención con la prensa deportiva.

Estas palabras reflejan una planificación orientada a derrotar al boxeador mexicano mediante una presión constante que impida el desarrollo de su estilo de contragolpe habitual.

El escenario de los supermedianos para finales de año

La ruta para que el Canelo Álvarez vuelva a ostentar todos los cinturones de la categoría se ha vuelto más compleja debido a la actividad de otros retadores. Mientras se define la fecha oficial para el duelo contra Mbilli, otros organismos como la AMB y la OMB también tendrán actividad importante durante el mes de mayo.

Los resultados de los combates entre José Armando Reséndiz y Jaime Munguía, así como la vacante de la OMB, determinarán quiénes serán los próximos oponentes obligatorios en la división.

El objetivo de la esquina de Mbilli es recolectar el resto de las correas mundiales para establecer una nueva figura dominante en el peso supermediano.

La estrategia del equipo camerunés consiste en forzar al Canelo Álvarez a una pelea de alto desgaste físico que aproveche su juventud y ritmo de combate actual. Esta determinación plantea una de las defensas más difíciles para el boxeador mexicano en la etapa reciente de su carrera profesional, marcada por la necesidad de demostrar su vigencia tras las lesiones.

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