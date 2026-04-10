El Dinamita Márquez considera que Tyson Fury corre peligro en su regreso

El ex campeón mundial mexicano Juan Manuel Márquez analizó el retorno al cuadrilátero del británico Tyson Fury, quien se enfrentará al ruso Arslanbek Makhmudov, este sábado en Inglaterra.

Según el Dinamita Márquez, este compromiso representa un riesgo elevado para la carrera del “Gypsy King”, especialmente tras haber acumulado dos derrotas consecutivas frente a Oleksandr Usyk. El combate, programado en el Tottenham Hotspur Stadium, definirá si el ex monarca de los pesos pesados aún pertenece a la élite del boxeo mundial.

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La preocupación radica en la capacidad de recuperación de Fury después de sufrir castigo físico en sus peleas anteriores.

El Dinamita Márquez señaló en una entrevista para el canal “Desde el Ring” que el nivel de oposición de Fury ha sido alto, pero que enfrentarse a un pegador como Makhmudov sin la concentración adecuada podría derivar en un retiro prematuro. La estrategia que utilice el británico será determinante para neutralizar la agresividad del peleador ruso este sábado.

Los riesgos del estilo de Makhmudov

Arslanbek Makhmudov no posee una técnica depurada, pero su efectividad como noqueador es un factor que el equipo de Fury no debe ignorar.

El Dinamita Márquez destacó que el ruso registra 19 victorias por la vía del cloroformo en 23 presentaciones, lo que demuestra un poder de puños considerable. El análisis sugiere que el estilo de presión constante y combate en corta distancia que propone Makhmudov es precisamente el que más incomoda a un boxeador técnico como Fury.

Durante su intervención en el medio especializado “Desde el Ring”, el Dinamita Márquez enfatizó que Fury suele no tomarse el boxeo con la seriedad necesaria en ocasiones.

“Es un peleador que de repente toma el boxeo no en serio; tiene que tomarse esta pelea con responsabilidad porque Makhmudov es un peleador que da resultados y pega fuerte”, afirmó el ex púgil mexicano. Para Márquez, un descuido defensivo ante un rival tan físico podría terminar con las aspiraciones de Fury de buscar una trilogía con Usyk o un duelo ante Anthony Joshua.

Un punto de inflexión para el británico

El estado mental y la concentración de Tyson Fury son las mayores interrogantes para los especialistas en este regreso a la actividad.

El Dinamita Márquez insistió en que el boxeador europeo ha mostrado vulnerabilidad al visitar la lona anteriormente, levantándose en ocasiones con signos de confusión. Si Makhmudov logra conectar con solidez desde los primeros asaltos, la capacidad de respuesta de Fury será puesta a prueba bajo un escenario de máxima presión.

Finalmente, el Dinamita Márquez reiteró que este enfrentamiento servirá como un termómetro para medir las posibilidades reales del británico en la división de los pesos completos.

“Esta pelea puede ser un parteaguas para su carrera y permitirle regresar a los primeros planos o marcar su futuro”, concluyó el mexicano en “Desde el Ring”. El resultado del sábado determinará si Fury aún posee los reflejos y la disciplina necesarios para competir contra los nombres más importantes del boxeo actual.

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