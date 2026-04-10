Andy Ruiz prende la mecha y arremete contra Tyson Fury

El mundo del boxeo ha recibido nuevas declaraciones que cuestionan el estatus de una de las figuras más importantes de la categoría pesada. El boxeador mexicano Andy Ruiz ofreció su perspectiva sobre quién considera que es el atleta con mayor exposición mediática en relación con sus logros reales sobre el cuadrilátero.

Sus palabras han generado debate debido a la proximidad del regreso de los principales exponentes de la división a la actividad oficial.

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Durante una entrevista concedida al portal Casino.org, el ex campeón mundial fue consultado sobre qué púgil actual recibe más crédito del que merece.

Al respecto, Andy Ruiz señaló directamente al británico Tyson Fury, argumentando que la mercadotecnia alrededor de su figura supera la calidad de los rivales que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria profesional en el deporte de las narices chatas.

Tyson Fury makes it clear… 👀



After watching Anthony Joshua vs Daniel Dubois, the Gypsy King isn’t taking any chances with Arslanbek Makhmudov 💥 pic.twitter.com/QLVZSj542D — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 10, 2026

Cuestionamientos a la trayectoria del británico

La base de la crítica lanzada por el peleador de ascendencia mexicana reside en el nivel de oposición que ha tenido el “Gypsy King”. “Voy a decir Tyson Fury porque le dan mucha publicidad, pero para mí, ni siquiera creo que sea un boxeador tan extremo”, afirmó Andy Ruiz en la citada entrevista.

El púgil considera que la resonancia mediática del británico no se traduce necesariamente en una superioridad técnica indiscutible frente a otros contendientes.

Former world heavyweight champion Andy Ruiz has labelled Tyson Fury 'overrated' ahead of his ring return in London this weekend 🥶#FuryMakhmudov — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 8, 2026

Para sustentar su postura, el “Destroyer” analizó los nombres que aparecen en el registro de victorias de su colega europeo. Según la visión de Andy Ruiz, el único triunfo de alto impacto en el historial del inglés fue contra el estadounidense Deontay Wilder. Bajo esta lógica, el mexicano sostiene que haber vencido a un solo rival de élite no es suficiente para catalogarlo como un peleador fuera de serie en la actualidad.

Realidades opuestas en el cuadrilátero

Mientras se producen estas declaraciones, ambos boxeadores atraviesan momentos distintos en sus carreras deportivas. El mexicano Andy Ruiz no registra actividad oficial desde agosto de 2024, cuando se midió ante Jarrell Miller, y continúa en la búsqueda de concretar una nueva fecha para su regreso. Esta inactividad prolongada contrasta con la posición de liderazgo que aún mantiene en las conversaciones sobre los retadores más peligrosos de la división.

Por su parte, Tyson Fury reconoció recientemente en una charla con Inside Ring Show que el paso del tiempo y la inactividad de 16 meses generan dudas en su propio rendimiento. El británico, quien tiene 37 años de edad, admitió sentir incertidumbre tras observar el declive físico de otros veteranos del circuito.

A pesar de estas reflexiones, el inglés se prepara para enfrentar este sábado a Arslanbek Makhmudov, en un duelo que servirá para validar si las críticas sobre su supuesto sobrevaloramiento tienen fundamento.

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