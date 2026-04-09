Anthony Joshua ya eligió a su primer rival para pelear este verano

El panorama para el retorno de Anthony Joshua a los cuadriláteros en este 2026 ha quedado definido tras un periodo de incertidumbre personal y profesional. Luego de su triunfo por la vía del nocaut técnico ante Jake Paul en diciembre pasado, el boxeador británico se vio forzado a hacer una pausa debido a un grave accidente automovilístico.

En dicho incidente, el deportista perdió a dos amigos cercanos, Sina Ghami y Latif ‘Latz’ Ayodele, lo que puso en duda la continuidad de su carrera deportiva.

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A pesar del impacto emocional y las lesiones leves sufridas, el ex campeón mundial ha retomado su actividad física con un cambio significativo en su esquina.

Eddie Hearn says Deontay Wilder would be a warm up fight for Anthony Joshua!🤯



“We need a warm up fight before we fight Tyson Fury! Because AJ is coming off an accident he’s rehabilitating his body! We’ll take Deontay Wilder as a warm up fight!!”- Eddie Hearn pic.twitter.com/ownuDTLIWf — Fight Hub TV (@FightHubTV) April 9, 2026

Anthony Joshua confirmó que se encuentra entrenando bajo la tutela de su antiguo adversario, Oleksandr Usyk, con el objetivo de recuperar su mejor versión técnica. Este regreso a los entrenamientos ha reactivado las gestiones para una de las carteleras más esperadas por la afición británica e internacional en los últimos años.

Un combate preparatorio frente a Deontay Wilder

El promotor Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing, aclaró en declaraciones recogidas por diversos medios de comunicación que el plan para Anthony Joshua no contempla enfrentar directamente a Tyson Fury en su primera aparición del año.

Según la visión del manejador, el púgil necesita un proceso de readaptación física después del accidente. La estrategia establecida consiste en concretar una pelea frente al estadounidense Deontay Wilder durante la temporada de verano, sirviendo como antesala a un choque de unificación.

Shady has no interest in a Tyson Fury vs. Anthony Joshua fight 🤣#InsideTheRing | Latest episode LIVE NOW on The Ring’s YouTube 📺 pic.twitter.com/FaQBn3TieB — InsideRingShow (@InsideRingShow) April 9, 2026

“Esto es lo que quiero. Necesitamos una pelea de calentamiento antes de enfrentarnos a Tyson Fury, porque AJ viene de un accidente y está rehabilitando su cuerpo”, explicó Hearn a la prensa.

El promotor añadió que la intención es elegir a Deontay Wilder para este compromiso estival y posteriormente buscar el enfrentamiento contra Fury en el mes de diciembre. Esta decisión busca asegurar que Anthony Joshua llegue en plenitud de condiciones al cierre del calendario anual.

Proyecciones y condiciones para el choque estelar

La viabilidad de este plan depende de la condición física de Wilder, quien recientemente venció a Derek Chisora pero sufrió una lesión en la mano durante los doce asaltos de dicho pleito. No obstante, el equipo de Anthony Joshua se muestra confiado en la superioridad del británico.

Hearn fue contundente al analizar el rendimiento del estadounidense ante ‘Del Boy’, asegurando que, a pesar del respeto que le tiene al rival, Joshua lograría finalizar el combate por nocaut en apenas tres episodios.

NO DEAL IN PLACE FOR FURY-JOSHUA❌



Matchroom Boxing have confirmed to BoxingScene that a deal is not in place for Tyson Fury to face Anthony Joshua at Croke Park in Dublin.



They did not deny that talks are taking place, however.



🔗Full details: https://t.co/YkrPRn4oUA pic.twitter.com/iFsaZUaIIk — BoxingScene.com (@boxingscene) April 9, 2026

Mientras se confirman las fechas para el verano, el resto de la división de peso pesado se mantiene atenta a lo que suceda este fin de semana en Londres.

Tyson Fury deberá superar su compromiso ante el ruso Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium para mantener vigente el interés comercial del duelo contra Anthony Joshua. De concretarse estos resultados, el boxeo mundial experimentaría un semestre de alta competencia con el regreso de las figuras más importantes de la categoría reina.

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