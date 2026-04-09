Julio César Chávez volverá al ring 21 años después de su retiro

El legendario boxeador Julio César Chávez regresará a los cuadriláteros tras dos décadas de haber colgado los guantes de forma profesional. Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles en la capital de Puebla, México, se confirmó que el ex campeón mundial protagonizará una pelea de exhibición el próximo 9 de mayo, marcando su ansiado regreso a los ensogados.

El evento se llevará a cabo en el marco de la Feria de Puebla 2026 y tendrá como oponente a Jorge “Travieso” Arce.

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Este combate marca un hito en la trayectoria de Julio César Chávez, quien aceptó la propuesta tras la insistencia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El enfrentamiento está pactado a tres asaltos y se realizará con el uso de careta protectora para garantizar la integridad física de los veteranos pugilistas. El motivo principal de esta reaparición es recaudar fondos para un modelo de atención contra las adicciones dirigido a la juventud.

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El gobernador @armentapuebla_ anunció que el próximo 9 de mayo el Gimnasio Miguel Hidalgo será sede de una pelea con causa entre las leyendas del boxeo Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce, cuyos recursos se destinarán a la construcción de un Centro de… pic.twitter.com/NRiWaDVY4P — Primera Plana Puebla (@PrimeraPPuebla) April 8, 2026

Un compromiso social por la salud de los jóvenes

La decisión de Julio César Chávez de aceptar el reto se fundamenta en su labor social actual, ya que es propietario de clínicas especializadas en la rehabilitación de personas con problemas de consumo de sustancias.

En declaraciones recogidas durante la presentación oficial, el boxeador explicó que aceptó la invitación porque la causa es benéfica para los adolescentes que atraviesan situaciones similares a las que él enfrentó en el pasado.

Durante su intervención, Julio César Chávez reconoció que volver a entrenar representa un desafío físico considerable, señalando que la preparación no es igual a su etapa competitiva. Afirmó que, debido a una lesión previa en la nariz, el uso de la careta es obligatorio, aunque considera que el impacto de los golpes suele ser molesto bajo esa protección.

Pese a ello, reiteró su entusiasmo por participar en un proyecto que promueve el bienestar social a través del deporte.

🥊 Exhibición de boxeo con causa en favor de jóvenes



En coordinación con el gobernador @armentapuebla_, en el marco de la @FeriaPuebla, se realiza una pelea en beneficio de jóvenes con problemas de adicciones, con la prioridad de salvar sus vidas y fomentar que se alejen de… pic.twitter.com/W7abciSMpk — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) April 8, 2026

La rivalidad amistosa entre dos figuras del boxeo

Jorge “Travieso” Arce, rival en esta exhibición, expresó su gratitud por ser parte de la cartelera y destacó la influencia que su oponente tuvo en su propia carrera.

Arce mencionó ante los medios de comunicación que el deporte es una herramienta fundamental para alejar a las personas de la delincuencia. Según el ex campeón, compartir el ring con su ídolo es una oportunidad invaluable, aunque prometió dar un buen espectáculo competitivo.

🥊 Destaca el boxeo como camino de vida y reconstrucción social



🥊🔥Jorge “el Travieso” Arce detalla su trayectoria, reconoce al gran campeón Julio César Chávez y enfatiza que impulsar el deporte fortalece el tejido social, porque un deportista más es un delincuente menos en la… pic.twitter.com/7YK3RVUoRg — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) April 8, 2026

Por su parte, Julio César Chávez mantuvo su estilo característico al bromear sobre las habilidades de su contrincante, a quien describió como un peleador valiente, pero limitado técnicamente.

El sinaloense advirtió que, a pesar de la amistad y el respeto mutuo, subirá al ring con la intención de imponerse. La función espera atraer a miles de aficionados que desean ver por última vez a la máxima figura del boxeo nacional en una acción de carácter benéfico.

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