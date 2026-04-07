El “Canelo” Álvarez cambiará los guantes por la Universidad y estudiará Administración de Empresas

Saúl “Canelo” Álvarez, multicampeón mundial de boxeo, sabe que la carrera de un deportista no es eterna y que algún día el físico no le dará para seguir en el ring, por lo cual, para encarar el futuro, el pugilista mexicano se convirtió en tendencia al anunciar que estudiará una carrera universitaria.

El boxeador azteca encendió las redes con una frase icónica: “Nunca es tarde para empezar”, lo cual se convirtió en tendencia rápidamente al revelar que ingresará a la Universidad en los Estados Unidos, dejando a un lado por el momento, a sus 35 años, los encordados y tomar los libros para prepararse en los negocios de forma adecuada.

El boxeador Saúl Álvarez anunció que retomará sus estudios universitarios en EUA.📚



“Nunca es tarde para empezar”, compartió en redes, marcando una nueva etapa fuera del ring 🥊



El campeón busca formarse como empresario. Entérate más en el enlace que compartiremos al final.… pic.twitter.com/GDiETVWktX — INFO7MTY (@info7mty) April 7, 2026

En una publicación de su cuenta oficial de la red social de Instagram, el “Canelo” dio a conocer que ingresará a la Universidad de San Diego para Estudios Integrales (SDUIS) en California, donde se preparará en la carrera de administración de empresas, con lo cual espera consolidar sus proyectos de emprendimiento y potenciar sus ingresos a otro nivel.

Saúl Álvarez se observa en la publicación sosteniendo un cartel en el que se felicita por su primer día como estudiante en San Diego, así como reafirmar su pasión por el golf y exponer su sueño de convertirse en un hombre de negocios “cuando crezca” y que dentro de la generación 2027, a sus 35 años, espera pronto haberse matriculado para conocer a fondo el mundo de los negocios, del marketing y sobre todo, la forma de potenciar su exitosa marca.

El “Canelo” en su publicación dejó en claro que sus aspiraciones académicas van en serio al compartir otra imagen frente a un atril con una imagen panorámica con los distintivos de la San Diego University y en donde se denota orgulloso por este nuevo paso en su vida profesional.

"NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR, PRIMER DÍA EN LA ESCUELA" 🤓



El Canelo Álvarez presume su primer día en la Universidad de San Diego 📚



Del ring a las aulas 🥊 pic.twitter.com/oSTlUiWBdX — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 7, 2026

La institución donde estudiará el “Canelo”

Saúl Álvarez, desde el momento que anunció su ingreso a la San Diego University for Integrative Studies de California, una escuela privada fundada en Old Town en 1999, de inmediato potenció su notoriedad y en donde, según datos de la propia escuela, el costo por la certificación del programa de negocios de 40 créditos puede ascender hasta los 6 mil 150 dólares

¿Dejará el boxeo?

Este anuncio de inmediato formuló la gran pregunta de si la nueva etapa del Canelo obligará a su retiro como boxeador o solo forma parte de su escalón como empresario, donde es dueño de taquerías, marca de ropa, amén de ser actualmente un imán de taquilla a nivel mundial.

Nunca es tarde…



El boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez ahora apuesta por la educación: inició estudios universitarios en San Diego.



Un mensaje claro: el éxito no es el final, siempre se puede aprender y reinventarse.



Los detalles en #LosRuizLara pic.twitter.com/dlG6m2tmsI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Álvarez, amén de la nueva carrera que empieza a estudiar, no se ha detenido en el boxeo, sino que su imagen ha sido potenciada a otro tipo de emprendimientos exitosos y con una gran visión en negocios, como cadenas de gasolineras en su estado natal, Jalisco, llamadas Canelo Energy, así como una cadena de tiendas de conveniencia llamada Upper by Canelo Energy, una línea de bebidas energéticas conocida como VMC (Viva México, Cabrones), además de taquerías en Guadalajara y San Diego bautizadas como El Pastor del Rica.

Canelo cuenta con una marca de ropa que se expende en la Canelo Store e inclusive su influencia en el mundo de los negocios abarca hasta colaboraciones con Dolce & Gabana y su lado como emisario de la marca de lujo AMIRI.

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