Terence Crawford tiene claro que Canelo Álvarez recuperará los cinturones que perdió

El escenario del boxeo internacional en la categoría de peso supermediano se prepara para un posible cambio de mando el próximo 12 de septiembre. Saúl “Canelo” Álvarez perfila su regreso al cuadrilátero con el objetivo de recuperar una de las coronas que perdió en su último enfrentamiento ante Terence Crawford.

Tras la fragmentación de los títulos mundiales luego del retiro del estadounidense, el peleador mexicano busca posicionarse nuevamente en la cima de la división.

Actualmente, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha designado a Christian Mbilli como su campeón absoluto, tras despojar a Terence Crawford del cinturón días antes de su salida del profesionalismo.

Los reportes indican que las negociaciones apuntan a un enfrentamiento entre el francés y el tapatío en Arabia Saudita. Aunque la sede definitiva depende de la estabilidad geopolítica de la región, la intención de ambas promotoras es concretar el combate para el cierre del tercer trimestre del año.

Ima say this and leave it along because to some of yall it doesn’t matter what I do yall just hate. When I was fighting nobody was fucking with me. It’s a reason why I was blackballed and still came out on top. Real mf know and the ones that didn’t they found out.✌🏿 — Terence Crawford (@terencecrawford) March 31, 2026

El respaldo de un antiguo rival

A pesar de la rivalidad deportiva que protagonizaron en septiembre de 2025, Terence Crawford manifestó su confianza en la capacidad de recuperación del púgil jalisciense. Ante la consulta de un seguidor en la plataforma X sobre el futuro de la división, el ex campeón invicto fue contundente en su predicción. “Ya veremos. Pero yo tengo a Canelo”, escribió el originario de Nebraska, dando su voto de confianza al mexicano para capturar el título del CMB.

Este comentario de Terence Crawford cobra relevancia dado que fue él quien terminó con el invicto de Álvarez en las 168 libras.

La postura del estadounidense sugiere que, a pesar de sus 35 años, el veterano peleador mexicano conserva las herramientas necesarias para superar a los nuevos rostros de la categoría. Mientras tanto, Christian Mbilli y su equipo esperan la orden oficial del organismo para iniciar la preparación formal del campamento.

El camino libre hacia el título

La situación de Christian Mbilli se ha clarificado recientemente gracias a las directrices enviadas por el CMB. Marc Ramsay, entrenador del actual monarca, confirmó que la prioridad es enfrentar al número uno del ranking, puesto que ocupa Álvarez. Con la orden de que el campeón interino, Lester Martínez, defienda su propia faja en otro compromiso, se elimina el obstáculo de una revancha mandatoria inmediata para el francés.

De concretarse el combate, Saúl Álvarez tendría la oportunidad de volver a ser campeón del mundo en un periodo de tiempo muy corto tras su última derrota. La visión de Terence Crawford refuerza la idea de que el legado del tapatío aún no ha concluido y que su experiencia será un factor determinante ante la juventud de Mbilli.

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