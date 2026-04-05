Tim Tszyu recuperó la confianza y aplastó a Denis Nurja en Australia

El boxeador australiano de 31 años, Tim Tszyu, regresó al cuadrilátero con una actuación sólida en el WIN Entertainment Centre de Wollongong, Australia. En el evento principal del domingo, Tszyu dominó de principio a fin a Denis Nurja, quien llegaba a este compromiso con un récord invicto. La victoria por decisión unánime le permitió al peleador local adjudicarse el cinturón vacante de la OMB internacional en la categoría de peso mediano.

Durante los diez asaltos del combate, el dominio de Tim Tszyu se reflejó en las tarjetas de los tres jueces, quienes entregaron una puntuación idéntica de 100-88.

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Esta victoria representa un paso fundamental en su proceso de reconstrucción tras los tropiezos sufridos en 2024 y 2025. El púgil de Sídney mostró un enfoque defensivo más responsable, evitando intercambios de golpes innecesarios que pudieran comprometer su integridad física.

El desarrollo táctico y el derribo clave

Desde el primer asalto, ambos boxeadores utilizaron el jab para medir la distancia, pero fue Tim Tszyu quien conectó las combinaciones más efectivas. En el cuarto asalto, un potente gancho de izquierda enviado por el australiano mandó a Nurja a la lona.

A pesar de sufrir un corte profundo debajo del ojo izquierdo debido a un choque accidental de cabezas en ese mismo episodio, el médico de turno permitió que la acción continuara sin mayores contratiempos.

A medida que avanzaba la pelea, la superioridad técnica se hizo más evidente. Las estadísticas finales de CompuBox confirmaron que Tim Tszyu conectó 236 golpes de 573 lanzados, superando ampliamente los 94 impactos de su rival. En el tramo final del encuentro, un derechazo certero incluso le arrebató el protector bucal al boxeador albanés, quien no logró encontrar respuesta ante el castigo recibido.

Amenaza directa a Errol Spence Jr.

Tras la culminación del evento, el ganador expresó su satisfacción por el trabajo realizado sobre el ring. “Intentaba eliminarlo”, declaró Tim Tszyu en la entrevista posterior al combate realizada por la transmisión oficial.

Con este resultado positivo, su récord profesional se eleva a 27 victorias y 3 derrotas, consolidando su posición para buscar oportunidades de mayor jerarquía en el corto plazo.

🚨Breaking News



Tim Tszyu Calls out ERROL SPENCE‼️



Tim Tszyu says HE IS READY TO

GO FISHING🦈🎣‼️‼️



You know what they say, CATCH THE BIG FISH LETS GO FISHING-



📹: @premierboxing #Boxing pic.twitter.com/RWUu2m2FsA — Pound4Pound (@Pound4our4Pound) April 5, 2026

El horizonte para Tim Tszyu parece apuntar ahora hacia un enfrentamiento contra Errol Spence Jr. Este posible duelo se realizaría en la división de peso superwélter, donde ambos buscarán posicionarse nuevamente en la élite del boxeo mundial.

Por su parte, Denis Nurja experimentó su primera derrota profesional, dejando su registro en 20 triunfos y un revés, tras no poder descifrar la estrategia del boxeador australiano.

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