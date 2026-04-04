Derek Chisora deja en el aire la idea de su retiro tras la derrota ante Deontay Wilder

El futuro profesional de Derek Chisora se encuentra bajo una gran incertidumbre tras su reciente enfrentamiento en la ciudad de Londres. A pesar de haber alcanzado la cifra de 50 peleas profesionales, el veterano de los pesos pesados no confirmó de manera definitiva el fin de su trayectoria deportiva.

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El combate contra Deontay Wilder, definido por una decisión dividida, dejó al pugilista local con sensaciones encontradas respecto a su desempeño técnico sobre el cuadrilátero.

La pelea estuvo marcada por momentos de alta intensidad donde ambos boxeadores intercambiaron golpes de poder. Las dos caídas sufridas por el británico resultaron determinantes para que los jueces no le otorgaran la victoria en su casa.

Aunque existía un compromiso previo sobre colgar los guantes tras esta presentación, Derek Chisora optó por la cautela antes de tomar una determinación final junto a su equipo de trabajo y su entorno familiar más cercano.

Deontay Wilder and Derek Chisora's immediate reaction 👀#ChisoraWilder pic.twitter.com/Ybcf6QM4qi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 4, 2026

El análisis de la derrota y los errores tácticos

Durante las entrevistas posteriores al evento, el boxeador analizó los fallos que le costaron el resultado positivo. Según sus propias palabras, salir de la zona de las cuerdas en momentos clave fue el error que permitió a su rival tomar la ventaja necesaria.

Derek Chisora reconoció que esos detalles técnicos alteraron el rumbo de una contienda que, a su juicio, se mantuvo muy equilibrada durante gran parte de los doce asaltos reglamentarios.

La presión familiar también se hizo presente en el O2 Arena, donde se pudo observar a su esposa recordándole que este debía ser su último compromiso. No obstante, la pasión por el deporte parece mantener abierta la puerta para una posible aparición adicional. Para Derek Chisora, la decisión de retirarse a los 40 años no es sencilla, especialmente cuando siente que aún puede competir al nivel de las figuras más importantes de la categoría actual.

Derek Chisora immediately after his split decision loss to Wilder‼️👏



How would you rate Chisora’s overall career at the end of the day!? pic.twitter.com/LT4zW9RiyN — Fight Hub TV (@FightHubTV) April 4, 2026

Declaraciones oficiales y planes a corto plazo

Al ser consultado sobre su retiro, el boxeador evitó dar una respuesta contundente y prefirió enfocarse en el descanso inmediato. “Algunos asaltos fueron muy reñidos. Me molesta haber salido de las cuerdas. Si no hubiera salido de las cuerdas, habría ganado la pelea. Salí del ring. Es lo que es. Me iré a casa con la jefa y veremos qué pasa”, declaró Derek Chisora ante los medios de comunicación en la zona mixta tras el combate.

‼️ Derek Chisora gets a “50” five guys belt after his bout against Deontay Wilder 🏅



[Via – @DAZNBoxing] pic.twitter.com/Z187RV8rFy — IFN (@IfnBoxing) April 4, 2026

El deportista también aprovechó el espacio para agradecer el apoyo incondicional de los aficionados británicos que lo acompañaron durante casi dos décadas.

“Muchas gracias, lo aprecio mucho. Sé que me encanta pelear. Muchas gracias”, añadió Derek Chisora.

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