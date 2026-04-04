Manny Pacquiao desmiente a Floyd Mayweather y reafirma que la revancha no será pelea de exhibición

El boxeador filipino Manny Pacquiao, ha salido al paso de las recientes declaraciones de Floyd Mayweather Jr. sobre el carácter de su próximo enfrentamiento. Según las palabras del ex campeón en ocho divisiones, el compromiso pactado para el 19 de septiembre en Las Vegas es un combate profesional.

Manny Pacquiao aclaró que no aceptó términos de exhibición y que el contrato firmado por ambas partes estipula una pelea real que contará en los registros oficiales.

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La controversia surgió tras los comentarios del estadounidense, quien sugirió que el evento en The Sphere sería un espectáculo de exhibición sin riesgo para su récord invicto. Ante esto, Manny Pacquiao aprovechó la conferencia de prensa de su hijo Jimuel para desmentir esa versión de forma categórica.

El peleador asiático enfatizó que la propuesta de una exhibición fue rechazada hace tiempo, optando únicamente por un regreso formal al pugilismo profesional.

🗣️Jimuel Pacquiao reacts to Floyd Mayweather not wanting a real fight vs his father, Manny Pacquiao 👀



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Detalles sobre el contrato y el pago del adelanto

Para sustentar su postura, el legendario Manny Pacquiao reveló que ya se han realizado movimientos financieros que confirman la naturaleza del acuerdo. El filipino sostiene que Mayweather ya recibió un adelanto económico correspondiente a una pelea de campeonato o de alto nivel competitivo.

Al haber aceptado este pago bajo las condiciones de un combate oficial, el equipo de “PacMan” considera que no hay espacio para interpretaciones o cambios de última hora.

“La propuesta de la exhibición fue hace mucho tiempo, un año después de nuestra primera pelea, pero no estuve de acuerdo. Y entonces quise hacer la pelea real. Así que él firmó una pelea real y yo firmé una pelea real. Así que no hay razón para poner excusas sobre eso, esa es la verdad”, declaró Manny Pacquiao para el medio especializado FightHubTV. Con estas palabras, busca cerrar la puerta a las especulaciones de su rival, quien cumplirá 49 años próximamente.

Implicaciones legales y el futuro del evento en Las Vegas

El conflicto de versiones ha escalado hasta el punto de que los representantes legales del filipino ya monitorean la situación de cerca. Se ha informado que, si Mayweather insiste en promover el evento como una exhibición, podrían iniciarse acciones legales por incumplimiento de contrato.

Para Manny Pacquiao, la integridad del deporte y el respeto al contrato son fundamentales, dejando claro que el combate se mantiene en pie únicamente bajo el formato profesional.

Este enfrentamiento busca superar el éxito comercial de su primer duelo en 2015, el cual generó ingresos históricos para la industria del boxeo. La plataforma Netflix será la encargada de transmitir este evento que, según Manny Pacquiao, no permite medias tintas ni cambios en el reglamento.

A pocos meses de la cita en Las Vegas, la tensión entre ambas leyendas garantiza que la atención del público se mantenga sobre el estatus final de esta esperada revancha.

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