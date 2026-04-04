Pacquiao Jr. conquistó su primera victoria profesional con un nocaut en California

El boxeo internacional fue testigo de un momento significativo para el linaje de una de las figuras más grandes del deporte. Emmanuel “Jimuel” Pacquiao logró este viernes su primer triunfo como boxeador profesional al derrotar por nocaut técnico a Darrick Gates en una función celebrada en Temecula, California.

Tras haber empatado en su primera presentación, el joven prospecto mostró una evolución notable en su técnica y manejo del cuadrilátero bajo la supervisión de su equipo de trabajo.

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En esta segunda aparición en el terreno de paga, Jimuel Pacquiao Jr. enfrentó a un rival que, aunque desordenado, contaba con mayor experiencia en combates de puño limpio.

Durante el primer asalto, el oponente intentó aprovechar su mayor estatura y alcance mediante el uso constante del jab para mantener la distancia. Sin embargo, el peleador filipino mantuvo una guardia sólida y esperó con serenidad los espacios necesarios para ejecutar sus ataques de contragolpe de manera efectiva.

The moment Emmanuel Pacquiao Jr secured his first professional victory 😤 pic.twitter.com/oeHiHiN0Wi — Ring Magazine (@ringmagazine) April 4, 2026

Definición por la vía del cloroformo

El desenlace de la contienda llegó en el segundo episodio, cuando el peleador asiático incrementó la presión sobre su adversario. Jimuel Pacquiao Jr. conectó una combinación precisa que inició en la zona media y terminó en el rostro de Gates, enviándolo a la lona por primera vez.

Aunque el rival logró reincorporarse al final de la cuenta de protección, el castigo continuó con una potente derecha al cuerpo que provocó una segunda caída inmediata.

Ante el evidente daño físico de Darrick Gates y su incapacidad para responder a la ofensiva, el réferi decidió detener las acciones para salvaguardar su integridad. Con este resultado, Jimuel Pacquiao Jr. actualiza su récord profesional a una victoria y un empate, destacando su capacidad para definir los pleitos antes del límite.

The son of Manny Pacquiao, Emmanuel Pacquiao Jr. (1-0-1) 🇵🇭, earned his first professional boxing victory in Temecula, California. 🇺🇸

He stopped 36-year-old Darrick Gates (0–2) via TKO in the second round. pic.twitter.com/Wh5X8LKbLp — Permante (@PermantexG) April 4, 2026

La victoria fue celebrada desde la primera fila por su padre, el histórico campeón Manny Pacquiao, quien estuvo presente durante toda la velada.

Reacciones tras el primer triunfo

Al concluir el combate, el joven atleta expresó su satisfacción por haber cumplido con el objetivo trazado para esa noche en California.

“Me he quitado un gran peso de encima. Aprendí muchísimo en mi primera pelea, algo que pude aplicar en mi campamento de entrenamiento y esta noche”, declaró Jimuel Pacquiao Jr. al finalizar la refriega.

Pacquiao Jr. dominó desde el campanazo inicial a su rival norteamericano. | Créditos: MANNY PACQUIAO PROMOTIONS | MIKAEL ONA

Finalmente, el deportista enfatizó que este es apenas el inicio de un proceso de aprendizaje constante en su carrera profesional. Para Jimuel Pacquiao Jr., el respaldo de su equipo técnico y la oportunidad de sumar asaltos son elementos invaluables para su desarrollo futuro. Tras este éxito por la vía rápida, el peleador planea retomar los entrenamientos a la brevedad para corregir detalles y volver al ring en los próximos meses del presente año.

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