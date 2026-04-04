Lo peligroso de las peleas de influencers y famosos, según Julio César Chávez

El legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, ha expresado su preocupación por el auge de los combates entre celebridades de internet que no cuentan con formación técnica. Durante una reciente entrevista con el creador de contenido Adrián Marcelo, el ex campeón mundial, explicó los riesgos físicos específicos que conlleva esta práctica.

El análisis de Julio César Chávez se centra en el uso de la careta protectora, un elemento obligatorio en la mayoría de estas funciones de exhibición.

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Para el ídolo sinaloense, este accesorio no garantiza la integridad del peleador, sino que puede potenciar el daño cerebral debido a la física del impacto. El “Gran Campeón Mexicano” sostiene que el rebote del golpe dentro del equipo es un factor de riesgo que los aficionados suelen ignorar.

El riesgo oculto detrás de la careta protectora

De acuerdo con las declaraciones del ex monarca, el impacto recibido con protección genera una vibración interna que afecta directamente al cerebro. Julio César Chávez detalló que el golpe se duplica al retumbar dentro del casco, lo que aumenta la peligrosidad de cada intercambio en el ring. Esta advertencia surge tras observar diversos eventos en México donde figuras públicas se enfrentan con nula experiencia previa en el pugilismo.

“Es mucho más peligroso pelear con careta que sin careta, que te quede bien claro. Es sumamente peligrosísimo pelear con careta, ¿por qué? Porque los golpes retumban. Cuando traes la careta es doble golpe, el golpe que te pega y el que te recetea”, afirmó Julio César Chávez en la entrevista citada. El histórico boxeador enfatizó que la mayoría de las lesiones cerebrales en este deporte ocurren precisamente durante los entrenamientos debido al uso constante de estas protecciones.

Una advertencia sobre el futuro de estas exhibiciones

Aunque no se opone directamente a que las personas generen ingresos mediante estos espectáculos, el experto advierte sobre la posibilidad de una tragedia. Julio César Chávez considera que la falta de técnica profesional, sumada a la falsa sensación de seguridad de la careta, es una combinación alarmante. Para el ex púgil, es necesario que los organizadores y participantes entiendan que el boxeo requiere años de preparación física y mental.

“No estoy a favor ni en contra. Si la gente puede ganarse un dinero por subirse a hacer un show, pero ojo, es peligroso. Hasta que no suceda un accidente arriba del ring con uno de los influencers… porque tú te puedes subir al ring, pero tú no eres boxeador”, concluyó Julio César Chávez.

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