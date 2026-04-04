Pedro Taduran impuso su ley ante el mexicano Gustavo Pérez y retuvo su título FIB

El boxeo de las divisiones menores vivió una jornada de alta intensidad este viernes en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California. En el combate estelar de la noche, el filipino Pedro Taduran defendió con éxito su corona mundial de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El monarca se impuso por nocaut técnico en el séptimo asalto al retador mexicano Gustavo Pérez Álvarez, tras una exhibición de poder y control sobre el cuadrilátero.

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Durante los primeros dos episodios, ambos pugilistas se dedicaron a medir distancias y descifrar las guardias. Sin embargo, a partir del tercer round, el plan de trabajo de Pedro Taduran comenzó a dar frutos mediante desplazamientos laterales y una presión constante. El peleador asiático logró descifrar las intenciones del oriundo de Ensenada, tomando el mando de las acciones y castigando de forma selectiva las zonas blandas de su oponente.

¡CONTUNDENTE VICTORIA! 🔥



🇵🇭 Pedro Taduran vence a Gustavo Pérez por KOT, logrando defender su título minimosca de la IBF.



Hasta Manny Pacquiao subió a felicitarlo. 👏



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El quiebre del combate y las caídas

El punto de inflexión ocurrió en el cuarto asalto, cuando una ráfaga de golpes al cuerpo derribó a Pérez con un efecto retardado. A pesar de que el mexicano logró reincorporarse, la contundencia de Pedro Taduran volvió a enviarlo a la lona antes de finalizar el periodo.

Aunque el retador sobrevivió al asalto, el daño acumulado comenzó a mermar su capacidad de respuesta y su movilidad frente a las combinaciones del campeón.

En el sexto round, la superioridad técnica se hizo aún más evidente cuando el filipino conectó un recto de derecha justo antes de sonar la campana. Esta acción provocó la tercera caída del mexicano, quien dio muestras de una gran resistencia, pero con facultades físicas visiblemente disminuidas. Pedro Taduran mantuvo la calma y no dejó de presionar, buscando el momento preciso para finalizar el encuentro sin arriesgar su ventaja en las tarjetas.

Desenlace y futuro en su categoría

La pelea llegó a su fin en el séptimo capítulo, cuando el réferi decidió intervenir tras una nueva embestida del campeón que dejó sin opciones al retador.

Con este resultado, Pedro Taduran mejora su récord a 20 victorias, 4 derrotas y un empate, sumando además su nocaut número 14. El triunfo consolida al filipino como uno de los nombres más fuertes en las 105 libras, abriendo la puerta a posibles unificaciones contra otros campeones de la categoría.

Al finalizar el evento organizado por Manny Pacquiao Promotions, el titular de la FIB compartió sus impresiones sobre su debut en territorio estadounidense.

“Es un honor que mi primera pelea en Estados Unidos haya sido una defensa exitosa del título. Pérez representó un nuevo desafío, pero fue un desafío que pude superar rápidamente”, afirmó Pedro Taduran en declaraciones publicadas por el equipo de prensa de la promotora.

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