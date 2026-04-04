Óscar de la Hoya afirma estar listo para regresar al boxeo profesional a sus 53 años

El ex campeón mundial en seis divisiones distintas, Óscar de la Hoya, ha manifestado su firme intención de volver al cuadrilátero a pesar de su prolongada inactividad. Tras casi dos décadas desde su último combate oficial en 2008, el “Golden Boy” aseguró que se encuentra en un estado físico y mental óptimo para afrontar nuevos retos en el deporte rentado. Su objetivo principal apunta directamente a una revancha contra uno de sus rivales más icónicos del pasado.

El promotor y ex boxeador dirigió sus palabras hacia Floyd Mayweather Jr., cuestionando la vigencia de su récord invicto y retándolo a un enfrentamiento directo. Óscar de la Hoya utilizó sus plataformas digitales para señalar que la supuesta protección del récord de su antiguo oponente es una barrera para concretar grandes peleas.

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De la Hoya sostiene que el público conoce la realidad de sus enfrentamientos previos y la competitividad que aún puede ofrecer.

Los motivos detrás del retorno de la leyenda

La motivación para esta vuelta al ring surge tras un proceso de recuperación personal y emocional que el púgil ha experimentado en el último lustro. Óscar de la Hoya confesó que, tras su derrota ante Manny Pacquiao, no contaba con la estabilidad necesaria para competir de nuevo. Sin embargo, el actual panorama le permite visualizar un regreso seguro, donde la paz mental se convierte en su principal herramienta de combate para enfrentar a los mejores.

“He trabajado mucho y me siento feliz y en paz. Un hombre en paz es un hombre peligroso. Puedo enfrentarme a King Kong si quiero y darle una paliza. Incluso pelearía con Jake Paul”, declaró Óscar de la Hoya en sus redes sociales, dejando clara su apertura a diversos desafíos.

Estas declaraciones, recogidas de sus perfiles oficiales, muestran que el ex campeón no descarta enfrentarse a las nuevas figuras que han emergido en la escena del boxeo espectáculo.

El desafío directo a Floyd Mayweather

La rivalidad entre ambos peleadores se reavivó con críticas directas sobre una antigua cláusula de revancha que nunca se ejecutó tras su pelea original. Óscar de la Hoya acusó a Mayweather de retirarse estratégicamente para evitar un segundo combate en aquel momento de sus carreras.

El mexicoamericano insiste en que las condiciones actuales son diferentes y que está dispuesto a demostrar su nivel técnico sin importar los años de ausencia.

“Mayweather, vamos, hombre. Pelea de verdad. ¿Sigues intentando proteger tu récord de 0? Sí, tienes 50-0 en papel, pero la gente sabe que has perdido. Tu propio padre dijo que perdiste contra mí cuando peleamos”, sentenció Óscar de la Hoya.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la fecha o el recinto, el interés generado por estas palabras pone nuevamente el nombre del legendario peleador en la órbita de las grandes carteleras internacionales.

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