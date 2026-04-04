Deontay Wilder se impuso por decisión dividida ante Derek Chisora

El boxeador estadounidense Deontay Wilder, logró una victoria fundamental para su carrera tras superar este sábado al veterano Derek Chisora en el O2 Arena de Londres. Este enfrentamiento representó el combate número 50 en la trayectoria del pugilista británico, quien anunció su retiro tras la campana final.

A pesar de la presión del público local, Deontay Wilder supo manejar los tiempos del encuentro y utilizó su potencia característica para marcar la diferencia en las tarjetas de los jueces.

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El desarrollo de la pelea mostró a un Chisora agresivo desde el primer asalto, aprovechando su ventaja de peso para intentar sofocar al visitante. Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, Deontay Wilder comenzó a encontrar los espacios para conectar su mano derecha.

El castigo acumulado en el rostro de Chisora fue evidente, sufriendo inflamaciones severas en las sienes producto de los impactos directos del ex campeón mundial del CMB.

DEONTAY WILDER BEATS DEREK CHISORA BY SPLIT DECISION pic.twitter.com/PKgdOx8ONZ — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) April 4, 2026

Momentos críticos en el cuadrilátero londinense

Durante el octavo asalto, el dominio de Deontay Wilder casi termina con el pleito por la vía del nocaut. Un derechazo potente envió a Chisora hacia las cuerdas, obligando al árbitro a realizar una cuenta de protección.

La tensión aumentó cuando el juez decidió descontar un punto al estadounidense por un empujón, lo que mantuvo la incertidumbre sobre el resultado final hasta el último segundo del duodécimo asalto.

DEONTAY WILDER HAD DEREK CHISORA HURT BAD IN THE 8TH ROUND 😳 #ChisoraWilderpic.twitter.com/KKi1aFytb0 — Championship Rounds (@ChampRDS) April 4, 2026

Chisora no se entregó fácilmente y logró derribar a su oponente en el undécimo round tras un descuido defensivo. Este intercambio de poder demostró que, pese a los años, ambos pesos pesados conservaban su capacidad de daño.

Al finalizar los doce episodios, las puntuaciones de 115-111 y 115-113 a favor de Deontay Wilder, frente a un 112-115 para el local, sellaron el triunfo del visitante en una decisión dividida que generó opiniones divididas en la arena.

Un pleito de mucha intensidad

Al concluir la batalla, el ganador compartió sus impresiones sobre lo sucedido y el estado físico de su rival. “Esta noche me divertí mucho. Necesitaba recuperarme, me tomó mucho tiempo, pero ya estoy de vuelta. Sabía que Derek iba a venir, sabía que iba a darlo todo en su pelea de retiro”, declaró Deontay Wilder en la entrevista posterior a DAZN, realizada en el mismo ring del O2 Arena.

Deontay Wilder and Derek Chisora's immediate reaction 👀#ChisoraWilder pic.twitter.com/Ybcf6QM4qi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 4, 2026

El púgil también mencionó que tuvo gestos de preocupación por la salud de Chisora durante el intercambio. “Le dije en el ring mientras veía que se le hinchaban los ojos y las sienes: ‘Hermano, tienes que vivir por tus hijos, no quiero lastimarte, te quiero mucho’. De eso se trata el boxeo. Demasiadas vidas se han perdido en este ring. Esta noche cuidé de Derek”, añadió el boxeador en declaraciones recogidas por DAZN.

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