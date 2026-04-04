Julio César Chávez habló de los daños cerebrales que le dejó el boxeo

El legendario exboxeador mexicano Julio César Chávez, ha compartido recientemente las dificultades que enfrenta en su vida cotidiana debido a la acumulación de impactos durante su trayectoria profesional.

Con 63 años de edad, el expugilista admitió que su salud cognitiva presenta fallas notables, especialmente en lo que respecta a la retención de información inmediata. Julio César Chávez explicó que estos episodios de pérdida de memoria son una consecuencia directa de haber disputado más de cien combates en el alto rendimiento.

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A pesar de que se considera una persona coherente y capaz de mantener conversaciones fluidas, los lapsus mentales se han vuelto una constante. En una charla con Adrián Marcelo, Julio César Chávez confesó que olvida objetos básicos con frecuencia, como su teléfono celular. Para el ex campeón, no hay duda de que el castigo recibido en el cuadrilátero durante más de un cuarto de siglo ha pasado una factura inevitable en su sistema neurológico.

Las declaraciones del Gran Campeón Mexicano

Durante la entrevista, el ídolo del deporte fue consultado sobre el estado de su bienestar general tras haber colgado los guantes. “Pues sí, ¿qué crees? pues sí se me olvida todo. Mira, ahorita se me olvidó el celular, ya está perdido. No sé ni dónde lo dejé. Claro, son consecuencias de tanto golpe, ¿me entiendes? Afortunadamente estoy coherente, pero sí se me olvidan las cosas de repente”, expresó Julio César Chávez para el canal de YouTube de Adrián Marcelo.

Estas palabras confirman que la exposición prolongada a los golpes tiene efectos a largo plazo, incluso para los atletas más dotados. Julio César Chávez tuvo una de las carreras más extensas en la historia del boxeo moderno, acumulando un total de 115 peleas profesionales. El desgaste físico y mental se hizo evidente sobre todo en la última etapa de su carrera, donde el daño recibido fue superior al de sus años de plenitud.

El costo de prolongar la carrera en el ring

La trayectoria del sinaloense se extendió hasta el año 2005, cuando decidió retirarse a la edad de 43 años tras una derrota en Arizona. Especialistas y analistas coinciden en que el declive de Julio César Chávez comenzó a mediados de los años 90, tras sus enfrentamientos contra figuras como Frankie Randall y Óscar de la Hoya. En ese periodo final, el boxeador acumuló derrotas que empañaron su récord invicto y le sumaron un castigo innecesario a su cerebro.

Entre 1999 y 2005, el rendimiento del deportista disminuyó drásticamente, registrando siete caídas en sus últimas catorce presentaciones. Este tramo final de su vida deportiva es visto ahora como el detonante principal de sus problemas actuales de memoria.

Al no retirarse a tiempo, el cuerpo y la mente de Julio César Chávez quedaron expuestos a una fatiga crónica que hoy se manifiesta en la pérdida recurrente de objetos y recuerdos cotidianos.

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