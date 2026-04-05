Tim Tszyu va por todo y de una vez retó a Errol Spence a una gran batalla

El boxeador australiano Tim Tszyu, busca consolidar su posición en la élite del pugilismo mundial tras obtener un triunfo contundente este fin de semana. Al finalizar su compromiso en el que superó por decisión unánime a Denis Nurja, demostrando un dominio absoluto durante todo el desarrollo del combate. Inmediatamente después de recibir el veredicto, el ex campeón de la OMB dirigió su atención hacia un objetivo específico en las redes sociales y los medios presentes.

La intención de Tim Tszyu es enfrentar a Errol Spence Jr., quien ha permanecido fuera de los cuadriláteros desde su derrota ante Terence Crawford en julio de 2023.

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El australiano utilizó los micrófonos para formalizar su propuesta de combate ante la audiencia internacional. “Errol y yo vamos a tener una pelea épica, va a ser un combate brutal. Ya sabes cómo soy, no me acobardo”, declaró el púgil según reportes de la transmisión oficial tras la pelea.

Errol Spence fires back at Tim Tszyu ahead of a potential fight between them this summer 🎣



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Un desafío directo al “Pez Gordo”

El llamado de atención no se detuvo en la disposición de pelear, sino que incluyó una metáfora sobre el apodo de Spence. Tim Tszyu enfatizó su deseo de medir fuerzas de manera frontal contra el estadounidense en la categoría de las 154 libras.

“Si quiere enfrentarse a mí de frente, que venga. Ya sabes lo que dicen: hay que pescar el pez gordo. ¡Vamos a pescar!”, añadió el boxeador ante la prensa deportiva presente en el recinto.

Por su parte, Errol Spence Jr. utilizó sus plataformas digitales para responder a las provocaciones de Tim Tszyu. El ex campeón unificado de peso wélter advirtió que el regreso a la actividad no será una tarea sencilla para su retador. “¡Crees que la m*erd* es dulce, te voy a hacer mucho daño!”, sentenció el norteamericano en un mensaje publicado en sus redes sociales, aceptando implícitamente el reto del joven talento australiano.

Tim Tszyu calls out Errol Spence says let’s go fishing 🎣 who y’all got ⁉️ #SpenceTszyu https://t.co/zA7b3Z4zIM — Boxing Pro 🥊 (@TheBoxingPro) April 5, 2026

Posibles fechas para el encuentro

Aunque el interés de ambos peleadores es mutuo, la realización del evento podría sufrir modificaciones en el calendario deportivo. Informes preliminares indicaban que Tim Tszyu y Spence podrían chocar en el mes de junio, pero un corte sufrido por el australiano ante Nurja pone en duda dicha fecha. La recuperación física del atleta será fundamental para determinar si el combate puede realizarse a mediados de año o si debe postergarse para el último trimestre.

El regreso de Spence tras casi tres años de inactividad genera gran expectativa en la división superwélter.

Mientras tanto, Tim Tszyu se mantiene como uno de los nombres más activos y peligrosos de la categoría, buscando aprovechar la falta de ritmo de su posible oponente. Los promotores de ambas partes ya trabajan en las condiciones contractuales para oficializar lo que se perfila como una de las batallas más físicas de la temporada.

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