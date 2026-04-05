Deontay Wilder advirtió en su cara a Anthony Joshua que será su próximo rival

El boxeador estadounidense Deontay Wilder, logró silenciar a sus críticos tras imponerse en un combate sumamente cerrado en el O2 Arena de Londres. En una decisión dividida que mantuvo la expectativa hasta el último segundo, el “Bombardero de Bronce” superó al veterano Derek Chisora. Los jueces entregaron tarjetas de 115-111, 115-113 y 112-115, validando el desempeño del visitante, quien logró enviar a su oponente a la lona en dos ocasiones durante los doce asaltos reglamentarios.

Este triunfo revitaliza la carrera de Deontay Wilder, quien ahora se posiciona nuevamente en la órbita de los grandes nombres de la categoría de peso pesado. A pesar de la paridad en las acciones, el poder de pegada del norteamericano fue el factor determinante para inclinar la balanza a su favor.

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Tras el anuncio del resultado, el entorno del boxeo comenzó a especular sobre sus próximos retos, mencionando nombres como Oleksandr Usyk o Fabio Wardley.

El cruce de palabras en el ring

Sin embargo, el momento más tenso de la velada ocurrió fuera de las acciones oficiales cuando Deontay Wilder se encontró con Anthony Joshua al salir del cuadrilátero. En un video capturado por el medio Boxing King Media, se observa al estadounidense lanzar un mensaje de tres palabras que encendió las redes sociales: “Vamos a hacerlo”. El desafío fue directo y buscó reactivar una rivalidad que lleva años gestándose sin concretarse en un contrato formal.

‘Chisora KO’s Wilder before I can’



🔗 https://t.co/RoaNzB4MGg



Anthony Joshua is ringside for Derek Chisora vs Deontay Wilder 🤩 #boxing pic.twitter.com/gPL9QpGthB — talkSPORT Boxing (@boxing_ts) April 4, 2026

La tensión entre ambos púgiles aumentó tras las declaraciones posteriores recogidas por la plataforma DAZN. En dicho espacio, Deontay Wilder no escatimó en señalar la supuesta postura de su rival británico ante una posible negociación. “Está muerto de miedo. Hagámoslo”, afirmó el boxeador de Alabama, dejando clara su intención de cerrar finalmente el combate que la división de los pesados ha esperado por casi una década.

Un enfrentamiento histórico en espera

Aunque ambos peleadores se encuentran en una etapa madura de sus trayectorias, un duelo entre Deontay Wilder y Anthony Joshua representaría un éxito comercial y deportivo para la disciplina. Durante sus etapas como campeones mundiales, las negociaciones fracasaron repetidamente debido a desacuerdos entre promotoras y repartos económicos. En la actualidad, Joshua parece enfocado en una contienda contra Tyson Fury, lo que podría retrasar nuevamente el deseo del estadounidense.

🚨 Wilder on fighting Joshua next? 🚨



“I dapped it up with Anthony Joshua, and I said, ‘Let’s get it on’.. I’m ready for whoever. The heavyweight division is nothing without Deontay Wilder!”- Deontay Wilder pic.twitter.com/MVY4L8kY56 — Fight Hub TV (@FightHubTV) April 5, 2026

La victoria sobre Chisora le otorga a Deontay Wilder la relevancia necesaria para exigir estos grandes escenarios.

La comunidad del boxeo permanece atenta a la respuesta oficial del equipo de Joshua, mientras el “Bombardero de Bronce” mantiene su postura desafiante. El resultado del pasado sábado en Londres demuestra que el pegador norteamericano aún conserva la ambición de recuperar su lugar en la cima del boxeo internacional.

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