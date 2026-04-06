Ryan García en una nueva polémica: Etiqueta a Jaron Ennis como “horriblemente sobrevalorado”

El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, Ryan García, ha vuelto a generar controversia en el mundo del pugilismo tras señalar a quién considera el peleador más inflado del momento.

Durante una reciente intervención mediática, el actual campeón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dirigió sus críticas hacia Jaron ‘Boots’ Ennis, cuestionando el estatus de estrella que se le ha otorgado recientemente.

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A pesar de que el propio Ryan García fue objeto de críticas similares durante los años previos a su consagración mundial, su reciente victoria sobre Mario Barrios en febrero le ha permitido consolidarse en la élite.

Ahora, desde una posición de mayor peso en la industria, el californiano argumenta que la atención que recibe Ennis no se ajusta a lo demostrado sobre el cuadrilátero hasta la fecha.

🥊 Ryan Garcia calls Jaron 'Boots' Ennis the most "horribly overrated" fighter in boxing, saying the super-welterweight hype is "premature." The WBC welterweight champ surprisingly didn't pick rival Devin Haney when asked on the Creators Think Podcast. pic.twitter.com/1dSYWbBuso — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) April 6, 2026

Críticas directas a Jaron Ennis

En una entrevista para el podcast Creators Think, el púgil fue consultado sobre qué boxeador activo no cumple con las expectativas que genera.

Para sorpresa de muchos, Ryan García no mencionó a su rival histórico Devin Haney, sino que se enfocó en el ex campeón unificado de las 147 libras. “A día de hoy diría que ‘Boots’ Ennis. Sé que ya lo dije antes en una transmisión y recibí algunas críticas”, admitió el atleta.

El análisis de Ryan García sugiere que la promoción de Ennis como la próxima gran figura del deporte es precipitada.

“Ahora que lo están promocionando como si fuera la próxima gran estrella, creo que es un poco prematuro y que está sobrevalorado”, afirmó según los registros del mencionado podcast. Estas declaraciones surgen justo cuando Ennis se prepara para retos importantes en la división de peso superwélter.

Ryan Garcia said he believes Jaron “Boots” Ennis is the most OVERRATED fighter right now 👀



“I think Jaron Boots Ennis is overrated at this point. He hasn’t done anything in the sport. Nothing against him I just think he’s overrated” pic.twitter.com/V4hyeiMw57 — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) February 24, 2026

Futuro en las 154 libras y posibles enfrentamientos

Jaron Ennis viene de realizar un debut exitoso en la categoría de las 154 libras tras noquear a Uisma Lima y tiene programado un duelo unificado contra Xander Zayas a finales de junio.

Por su parte, Ryan García se mantiene enfocado en las divisiones superiores, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento directo en el futuro si decide subir de peso.

Actualmente, el entorno de Ryan García baraja opciones de alto perfil, incluyendo una posible revancha contra Haney. Sin embargo, este nuevo cruce verbal con Ennis añade un elemento de rivalidad adicional en las categorías de peso medio.

De concretarse el ascenso de García a la división superwélter, ambos boxeadores tendrían la oportunidad de resolver estas diferencias de criterio deportivo de manera oficial sobre el ring.

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