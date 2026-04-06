Caroline Dubois sigue intratable, unificó los títulos OMB y CMB del peso ligero

El boxeo femenino presenció un cambio de guardia definitivo este domingo en el Olympia de Londres. En un duelo de unificación por los títulos mundiales de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Caroline Dubois se impuso con autoridad ante la experimentada Terri Harper. Las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad de la joven pugilista con puntuaciones de 98-91, 97-92 y 98-91.

Durante los primeros asaltos, ambas competidoras buscaron establecer su distancia de golpeo. Terri Harper intentó aprovechar su ventaja en estatura y alcance, mientras que Caroline Dubois apostó por su movilidad lateral y agilidad para entrar y salir de la zona de castigo.

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A partir del tercer round, la estrategia de la joven británica comenzó a rendir frutos al conectar impactos sólidos en la zona media de su oponente.

‼️ Caroline Dubois knocks down Terri Harper in Round 6 💥🥊



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Dominio técnico y potencia en el ring

El momento determinante del combate ocurrió en el sexto asalto, cuando una mano izquierda precisa a la mandíbula envió a Harper a la lona. Tras superar la cuenta de protección, la campeona defensora se vio superada por la velocidad de Caroline Dubois, quien mantuvo la presión a pesar de las advertencias del árbitro por provocaciones verbales dentro del cuadrilátero.

La fluidez en las combinaciones de la retadora neutralizó cualquier intento de respuesta efectiva.

Hacia la recta final del enfrentamiento, el castigo físico se hizo evidente en el rostro de Harper, quien sufrió un corte cerca de su ojo izquierdo durante el octavo round. Caroline Dubois utilizó su jab de derecha para mantener la distancia y rematar con ganchos de izquierda que hicieron tambalear a su rival en repetidas ocasiones. La precisión en los envíos de poder marcó la diferencia técnica entre ambas deportistas.

"I'm a fighter and I'm an entertainer!" 💪



Caroline Dubois reacts to defeating Terri Harper by unanimous decision 🗣️👑 pic.twitter.com/MeSKMSCjk0 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 5, 2026

Cierre de combate y unificación histórica

En el último asalto, Terri Harper buscó el nocaut como única vía para retener sus coronas, logrando conectar un par de manos derechas sobre el rostro de su oponente. Sin embargo, Caroline Dubois asimiló el castigo y optó por el intercambio de golpes en lugar de retroceder, cerrando la pelea con una ofensiva constante hasta el sonido de la campana final. Esta victoria confirma su estatus como una de las figuras más sólidas de la división.

Con este resultado, Caroline Dubois se marcha del recinto como doble campeona mundial, consolidando un ascenso meteórico en el profesionalismo.

El desempeño mostrado ante una veterana de la talla de Harper posiciona a la peleadora como el referente principal de las 135 libras para los organismos rectores del boxeo. Ahora, el equipo de la nueva unificada buscará los desafíos restantes para alcanzar el estatus de campeona indiscutida.

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