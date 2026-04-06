Tyson Fury no descarta un nuevo y último retiro si pierde ante Makhmudov

El próximo sábado 11 de abril, el estadio del Tottenham Hotspur será el escenario de un combate que podría marcar el final de una de las carreras más mediáticas del boxeo actual. Tyson Fury, a sus 37 años, se enfrentará al invicto ruso Arslanbek Makhmudov en un evento transmitido por la plataforma Netflix.

En este sentido, el británico ha dejado claro que, de no obtener la victoria, colgará los guantes de manera definitiva tras haber anunciado su retiro en cinco ocasiones previas.

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La situación deportiva del ex campeón mundial es crítica tras sufrir dos derrotas consecutivas ante Oleksandr Usyk durante el año 2024. Una tercera caída al hilo, esta vez frente a un noqueador con un porcentaje de finalización superior al 90%, cerraría cualquier posibilidad de futuras carteleras millonarias.

Tyson Fury reconoce que este enfrentamiento representa un límite absoluto para su permanencia en el deporte de las cuerdas.

FIGHT WEEK IS HERE 😤



🥊 Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov

🥊 Conor Benn vs Regis Prograis

🥊 Jeamie TKV vs Richard Riakporhe

🥊 Frazer Clarke vs Justis Huni



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Declaraciones sobre el futuro inmediato

En una entrevista concedida a The Ring, el púgil inglés fue contundente al ser consultado sobre sus planes para el año 2026. “No tengo ningún plan a largo plazo. Solo hay una pelea y ya está. Olvídate de los demás, solo tengo una pelea con este tipo, y es a vida o muerte. Porque si me gana, se acabó. No habrá más peleas después de esta”, sentenció Fury.

Estas palabras han generado incertidumbre sobre la esperada “Batalla de Inglaterra” contra Anthony Joshua, un duelo que los aficionados han esperado por años. Si el ruso Makhmudov logra imponer su fuerza, ese combate desaparecería del calendario boxístico permanentemente.

Tyson Fury insiste en que no ha subestimado la peligrosidad de su oponente, a quien define como un riesgo real para su integridad y récord profesional.

Tyson Fury REACTS to Deontay Wilder BEATING Derek Chisora on his last fight ever 😳 pic.twitter.com/VbAWBiju8U — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) April 4, 2026

Preparación física y motivación personal

A pesar de los cuestionamientos, el boxeador asegura haber realizado una preparación estricta para evitar sorpresas en el cuadrilátero. Según declaraciones recogidas por la transmisión oficial de Netflix, Tyson Fury afirmó: “Necesitaba un rival peligroso. Deberías tomarlo muy en serio y respetar su nombre porque es un peligroso noqueador”. Esta mentalidad busca evitar el exceso de confianza que lo afectó en presentaciones anteriores.

Por otro lado, figuras cercanas como su promotor Frank Warren y su padre, John Fury, han manifestado que el retiro sería la opción más sensata dado el patrimonio económico acumulado.

Ante esto, Tyson Fury sostiene que su presencia en el ring no responde a necesidades financieras, sino al disfrute personal. “No necesito estar aquí, no necesito que me den puñetazos en la cara. La verdad es que me encanta el juego”, concluyó.

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