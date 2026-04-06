Callum Smith se lesiona y es cancelada la pelea ante el cubano David Morrell

El esperado enfrentamiento en la categoría de los pesos semipesados entre el británico Callum Smith y el cubano David Morrell ha sido cancelado, según información publicada por el periodista especializado Mike Copinger para la revista The Ring, durante la mañana de este lunes.

La contienda estaba programada para llevarse a cabo el próximo 18 de abril en el M&S Bank Arena de Liverpool. Sin embargo, una lesión de último momento por parte del peleador local impedirá que se realice el evento en la fecha acordada.

De acuerdo con la información publicada por el medio especializado The Ring, Callum Smith no podrá realizar la defensa de su título interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Hasta el momento, el equipo de trabajo del boxeador de Liverpool no ha emitido un comunicado oficial detallando la naturaleza específica de la lesión, lo que mantiene en duda la gravedad de su estado físico.

Callum Smith suffered an injury in training camp and is withdrawing from his light heavyweight fight vs. David Morrell on April 18 in Liverpool, sources tell @ringmagazine. pic.twitter.com/aDLTqOgzGF — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 6, 2026

Un freno en la carrera de ambos boxeadores

La inactividad deportiva de Callum Smith se prolongará debido a este inconveniente de salud, considerando que su última aparición en el cuadrilátero ocurrió en febrero de 2025.

El británico, quien ocupa la tercera posición en el ranking de su división, buscaba consolidar su posición ante un rival de alto calibre. Por su parte, David Morrell pierde la oportunidad de combatir por primera vez fuera de los Estados Unidos en su trayectoria profesional.

El boxeador cubano, ubicado en el sexto puesto de la clasificación mundial, llegaba a este compromiso con un récord de 12 victorias y una sola derrota. La cancelación del combate contra Callum Smith obliga a los promotores a buscar alternativas para el boxeador caribeño, mientras se determina si el enfrentamiento podrá ser reprogramado para una fecha posterior o si se buscará un nuevo oponente.

Incertidumbre sobre la reprogramación del evento

Los organizadores del evento en Liverpool aún no han confirmado si la función completa será suspendida o si se mantendrá con un combate estelar diferente.

La ausencia de Callum Smith representa una pérdida significativa para la cartelera, dado que el peleador es una de las figuras más convocantes de su ciudad natal.

Las fuentes cercanas a la negociación indican según Coppinger que es prematuro hablar de una nueva fecha para el choque.

Por ahora, el enfoque principal reside en la recuperación de Callum Smith y en la logística necesaria para compensar a los aficionados que ya habían adquirido sus entradas. El desarrollo de esta noticia dependerá de los próximos reportes médicos que brinde el entorno del ex campeón mundial británico.

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