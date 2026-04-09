Canelo Álvarez comenzó con el sparring y se prepara para la vuelta a la acción

El boxeador mexicano Saúl Álvarez anunció formalmente su regreso a la actividad física de alto impacto tras superar un proceso de recuperación quirúrgica.

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A través de sus plataformas digitales, el ex campeón indiscutido compartió imágenes de su retorno al gimnasio, donde destacó el inicio de las sesiones de combate controlado. Este avance marca el punto de partida de su campamento de entrenamiento para la pelea programada para el próximo 12 de septiembre en territorio árabe.

Canelo Alvarez says he’s back in the gym sparring for the first time since last September 🥊 pic.twitter.com/TcxhNEPAqM — Ring Magazine (@ringmagazine) April 8, 2026

Tras someterse a una operación de codo en octubre de 2025, el equipo de Canelo Álvarez confirmó que el atleta se encuentra en condiciones de retomar la exigencia profesional.

El tapatío se mantuvo alejado del cuadrilátero desde su enfrentamiento contra Terence Crawford en septiembre pasado, periodo que utilizó para la rehabilitación médica y el descanso familiar. Con este regreso, el peleador busca recuperar su posición en la élite del boxeo internacional y disipar las dudas sobre su rendimiento físico.

Siguen los preparativos para su regreso al ring

La próxima aparición de Canelo Álvarez tendrá lugar en el marco de la Riyadh Season, según lo confirmado por las autoridades deportivas de aquel país.

Turki Al-Alshikh, responsable de la organización de grandes eventos en Arabia Saudita, ratificó que las negociaciones para cerrar el contrato del mexicano están en su etapa final. A pesar del contexto geopolítico en Medio Oriente, el funcionario aseguró que las condiciones de seguridad para los deportistas y el público están plenamente garantizadas.

“Estamos cerrando a Canelo Álvarez para Riyadh Season en septiembre”, aclaró Al-Alshikh en declaraciones publicadas en sus redes sociales hace unos días.

El promotor enfatizó que su país es un entorno seguro para la realización de eventos internacionales de gran escala, restando importancia a las preocupaciones sobre los conflictos regionales.

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Yes, I am very busy with other stuff. Thank God my country is safe and we are happy, even when we are close to war. Thank you for asking. Missile and drones coming to my country each day.



And to prove your point that I am too busy and not interested in boxing anymore,… https://t.co/GR894zig21 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 1, 2026

Aún no se confirma rival del Canelo

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha ofrecido indicios sobre el posible rival que enfrentará Canelo Álvarez en su retorno al ring. En una actualización reciente sobre el estatus de las 168 libras, el organismo dirigido por Mauricio Sulaimán identificó a Christian Mbilli como el actual poseedor del título en dicha división. La información publicada en el sitio web oficial del CMB sugiere que Mbilli realizará su defensa obligatoria precisamente en el mes de septiembre.

“Primer día de clases ayer. Y hoy primer día de sparring desde septiembre, mi favorito”, expresó Canelo Álvarez en sus redes sociales para confirmar su estado de ánimo y físico.

El boxeador mexicano se enfoca ahora en alcanzar el cien por ciento de su capacidad para el compromiso del 12 de septiembre. De confirmarse el duelo contra Mbilli, Álvarez tendría la oportunidad de disputar nuevamente una corona mundial en una de las categorías donde ha ejercido mayor dominio histórico.

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