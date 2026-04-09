Xander Zayas y Jaron Ennis protagonizaron un primer careo intenso entre empujones

La promoción del combate por la unificación de los títulos de peso súper welter de la OMB y la AMB inició con altos niveles de tensión en Nueva York. Durante la primera conferencia de prensa oficial, el campeón puertorriqueño Xander Zayas y el retador estadounidense Jaron “Boots” Ennis sostuvieron un encuentro cara a cara que se prolongó por más de cuatro minutos.

La situación escaló cuando el personal de seguridad tuvo que intervenir para separar a ambos boxeadores tras un intercambio de gestos y contacto físico.

El conflicto durante el careo comenzó cuando Ennis intentó tocar los cinturones mundiales que Xander Zayas portaba sobre sus hombros. Este gesto fue interpretado como una falta de respeto y una advertencia directa sobre el resultado del combate programado para el 27 de junio.

Tras varios minutos de guerra verbal y miradas fijas, el boricua decidió quitarse los títulos para encarar de forma más próxima a su rival, lo que forzó la entrada de los guardias para evitar un enfrentamiento físico prematuro.

Boots and Xander Zayas go face-to-face for the first time before their unified world title mega-fight! 🥊🔥#ZayasEnnis | June 27 | Live exclusively on DAZN 🤳 pic.twitter.com/Z2a9dwAwF0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 8, 2026

Riesgo y legado en la división de las 154 libras

A pesar de ser el campeón unificado, diversos analistas y promotores consideran que esta pelea representa un riesgo elevado para la carrera de Xander Zayas debido a su corta edad. Con un récord de 23 victorias sin derrotas, el púgil de 23 años decidió aceptar el reto ante Ennis, quien posee una marca de 35-0 y es considerado uno de los peleadores más peligrosos de la categoría.

La pelea se concretó rápidamente luego de que fracasaran las negociaciones para un combate entre Ennis y Vergil Ortiz Jr.

Todd duBoef, presidente de Top Rank, señaló durante el evento que la confianza de Xander Zayas es lo que ha permitido pactar este enfrentamiento. Según el directivo, el equipo no está frenando la evolución del boxeador, sino permitiendo que compita contra los mejores del mundo.

Por su parte, Eddie Hearn, representante de Matchroom Boxing, admitió ante los medios que inicialmente dudó que la promotora rival permitiera que un talento joven como el boricua aceptara un desafío de esta magnitud en este momento.

HOW LONG WAS THAT FACE OFF? 😯@JaronEnnis and @XanderZayas had to be SEPARATED 😬#ZayasEnnis | June 27 | Live exclusively on DAZN ▪️ pic.twitter.com/73P1bVrgfC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 8, 2026

Declaraciones de los protagonistas sobre el nivel de competencia

Jaron Ennis minimizó la experiencia del campeón durante sus intervenciones ante la prensa, asegurando que existen niveles distintos dentro del boxeo profesional. “Soy mucho más rápido de lo que creen. Soy mucho más fuerte de lo que creen. Mi coeficiente intelectual es mayor de lo que creen”, declaró Ennis según los registros de la conferencia. El estadounidense afirmó que, aunque reconoce la calidad de su oponente, el resultado del 27 de junio demostrará su superioridad técnica y física sobre el cuadrilátero.

Jaron reveals that the pressure will get to Xander Zayas‼️



“I know for a fact all of this is going to get to him he is going to get burnout, doing media and fight week all draining, he having a fat camp, he weighing 190 right now!”- Jaron Ennis pic.twitter.com/Ka822ii2xl — Fight Hub TV (@FightHubTV) April 8, 2026

En respuesta a los cuestionamientos sobre su madurez deportiva, Xander Zayas enfatizó que su carrera se basa en la construcción de un legado histórico para el boxeo de Puerto Rico. “Quería pelear contra los mejores. Quiero demostrar que soy el mejor cada vez que subo al ring”, afirmó el campeón unificado en la rueda de prensa.

Sigue leyendo:

– Julio César Chávez volverá al ring 21 años después de su retiro

– El “Canelo” Álvarez cambiará los guantes por la universidad y estudiará Administración de Empresas

– Callum Smith se lesiona y es cancelada la pelea ante el cubano David Morrell

