Tyson Fury está listo para tumbar a Arslanbek Makhmudov en su regreso al ring

La ciudad de Londres fue testigo este jueves del último careo oficial previo al combate que se celebrará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tyson Fury reaparece ante el público tras un periodo de inactividad de 16 meses, enfrentando un reto que definirá su futuro inmediato en la división de los pesos pesados ante el ruso Arslanbek Makhmudov.

El púgil británico busca asegurar una victoria contundente que le permita encaminar las negociaciones hacia un enfrentamiento directo con Anthony Joshua a finales de este mismo año.

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Durante el encuentro con los medios, el comportamiento de los protagonistas mostró dos facetas muy distintas de la competición. Mientras el boxeador ruso Arslanbek Makhmudov mantuvo una actitud distante y enfocada en su dispositivo móvil, Tyson Fury aprovechó el micrófono para lanzar una advertencia sobre sus capacidades físicas actuales. El británico rechazó las críticas que sugieren una disminución en su velocidad o en sus reflejos debido al tiempo que pasó fuera de la competición activa.

Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov FACE OFF.



TYSON FURY vs. ARSLANBEK MAKHMUDOV

Saturday, April 11

LIVE only on Netflix

2 PM ET | 11 AM PT | 7 PM UK#FuryMakhmudov pic.twitter.com/bsqFfIBt5f — Netflix (@netflix) April 9, 2026

Declaraciones y promesas de nocaut

El campeón del CMB fue explícito al describir cómo visualiza el desenlace de la pelea este sábado por la noche. “Voy a hacer de él un ejemplo. Le voy a arrancar la cabeza de un golpe. Lo voy a dejar inconsciente el sábado por la noche en Tottenham”, afirmó Tyson Fury.

Ante los cuestionamientos sobre su movilidad, el peleador aseguró que su preparación ha sido exhaustiva y que conserva la agilidad característica de su estilo. “Todos dicen que mis piernas ya no funcionan, todos dicen que mis reflejos ya no funcionan. Sintonícenme y descúbranlo, porque les digo que no es cierto”, añadió Tyson Fury.

El británico enfatizó que ha completado cientos de asaltos de entrenamiento para garantizar una actuación destructiva frente al peleador ruso.

"F*** him!" 😳



Tyson Fury didn't mince his words about being included on Oleksandr Usyk's hitlist ❗



🎟️ Last remaining tickets: https://t.co/Y66jtzZti9#FuryMakhmudov | April 11th | LIVE on Netflix | Tottenham Hotspur Stadium pic.twitter.com/sdarrfmdcQ — Ring Magazine (@ringmagazine) April 10, 2026

Un careo marcado por el respeto mutuo

A pesar de la intensidad de las declaraciones previas, el careo físico entre ambos deportistas transcurrió bajo un clima de cordialidad inesperada. Tras el intercambio de palabras, Tyson Fury optó por una actitud lúdica al simular hacerle cosquillas a su oponente, lo que rompió la tensión en el escenario.

Makhmudov respondió levantando al británico en un abrazo que alertó brevemente al cuerpo de seguridad, aunque la interacción terminó rápidamente con un apretón de manos entre ambos.

El proceso protocolario concluirá este viernes con la ceremonia de pesaje, el último paso antes de que ambos se midan en el cuadrilátero.

Este evento representa la última oportunidad para que los jueces y el público evalúen la condición física de los competidores. De cumplir su promesa, Tyson Fury se consolidaría nuevamente como el principal referente de la categoría, dejando el camino despejado para los grandes combates de unificación que se planean para el cierre de la temporada 2026.

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