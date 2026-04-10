Mexicano Gallo Estrada cumplió en la balanza y va por el japonés Nasukawa

El boxeador mexicano Juan Francisco Estrada se encuentra en condiciones físicas para su próximo compromiso internacional en territorio asiático. Durante la ceremonia oficial de pesaje realizada en Tokio este viernes, el Gallo Estrada registró un peso de 117.5 libras, situándose por debajo del límite permitido en la división gallo. Su oponente, el local Tenshin Nasukawa, detuvo la báscula en 117.9 libras, asegurando así el combate eliminatorio ordenado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La relevancia de este enfrentamiento radica en la oportunidad de convertirse en el retador oficial al título que actualmente ostenta Takuma Inoue. El Gallo Estrada busca, a sus 35 años, consolidar su trayectoria deportiva obteniendo un campeonato en una tercera categoría distinta.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

El ganador de este encuentro quedará posicionado como el contendiente obligatorio para disputar la corona de las 118 libras en el corto plazo.

Tenshin Nasukawa 117.9 libras y Juan Francisco "Gallo" Estrada 117.5 libras



Todo en orden, el sábado muy temprano hay Eliminatoria Mundialista gallo WBC en Tokio y en #ESPNKnockOut #NasukawaEstrada pic.twitter.com/V1YPyuHmY5 — JuliusJulianis (@julianisjulius) April 10, 2026

Respeto y protocolo en el último careo

Tras superar el requisito de la báscula, ambos pugilistas participaron en el tradicional careo frente a los medios de comunicación. El Gallo Estrada mantuvo un comportamiento profesional y estrechó la mano de Nasukawa en señal de deportividad antes de la pelea del sábado.

En el evento estuvo presente Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien avaló el cumplimiento de las normativas del organismo para este duelo de carácter eliminatorio.

El contacto visual entre los peleadores se extendió por aproximadamente diez segundos en un ambiente de silencio y concentración.

Para el Gallo Estrada, este combate representa el primer paso de un plan estratégico que incluye destronar al monarca actual y, posteriormente, buscar una unificación contra Naoya Inoue. Por su parte, el peleador japonés intenta reivindicarse ante su público tras haber caído en su anterior oportunidad por el campeonato mundial.

Great styles make great fights 😍



🇯🇵 Tenshin Nasukawa 🆚 Juan Francisco

Estrada 🇲🇽#TenshinEstrada | April 11 | Live on DAZN 🔊 pic.twitter.com/DbduAY8WMc — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 7, 2026

Objetivos trazados en la división gallo

El veterano peleador sonorense llega a este compromiso con la experiencia de haber reinado en las divisiones mosca y supermosca.

El Gallo Estrada proyecta cerrar el año calendario con la obtención de un nuevo cinturón verde y oro para su historial personal. La victoria en Tokio es fundamental para mantener vigentes las negociaciones de alto nivel que el equipo del mexicano ha planificado para el cierre de su etapa como profesional.

El resultado de esta pelea impactará directamente en la programación de la categoría gallo del CMB para la segunda mitad del año. Mientras el Gallo Estrada busca imponer su técnica en el cuadrilátero, Nasukawa intentará aprovechar la ventaja de pelear en su país para asegurar una revancha titular.

La preparación de ambos atletas garantiza un espectáculo deportivo de alto nivel técnico para la afición que se dará cita en el recinto japonés este fin de semana.

Sigue leyendo:

– Andy Ruiz prende la mecha y arremete contra Tyson Fury

– Tyson Fury está listo para tumbar a Arslanbek Makhmudov en su regreso al ring

– Anthony Joshua ya eligió a su primer rival para pelear este verano

