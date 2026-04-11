El Gallo Estrada fue noqueado en Japón y su retiro podría estar cerca

El boxeador mexicano Juan Francisco Estrada sufrió una dura derrota por la vía del nocaut ante el local Tenshin Nasukawa en el Ryogoku Kokugikan de Tokio. Este enfrentamiento, que funcionó como eliminatoria final del CMB en la categoría de peso gallo, dejó al japonés como el retador oficial al título.

El resultado negativo para el Gallo Estrada ocurrió durante las primeras horas de este sábado en este lado del planeta, marcando un momento crítico en su trayectoria profesional.

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A pesar de que el combate inició con un ritmo de estudio para ambos, la juventud y la actividad constante de Nasukawa superaron la experiencia del sonorense.

Durante el cuarto episodio, el Gallo Estrada mostró destellos de su calidad técnica con combinaciones efectivas, pero fue sorprendido por un golpe de izquierda que lo envió contra las cuerdas. A partir de ese instante, el control del cuadrilátero pasó a manos del peleador japonés, quien supo capitalizar el desgaste físico del veterano.

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El impacto de la inactividad en el ring

El factor físico fue determinante para el desenlace de la pelea, ya que el mexicano presentaba una notable falta de ritmo competitivo. Con solo un combate realizado en los últimos dos años, el Gallo Estrada comenzó a resentir el castigo en las zonas blandas a partir del séptimo asalto.

La presión ejercida por Nasukawa no permitió que el excampeón mundial estableciera su distancia habitual, lo que limitó su capacidad de respuesta ofensiva en la segunda mitad del duelo.

Hacia el noveno round, el castigo acumulado en el rostro del peleador mexicano era evidente, con una lesión visible en su ojo derecho.

Los reportes desde el lugar de la pelea indican que el Gallo Estrada intentó ajustar su estrategia para ser más preciso, pero sus reflejos no respondieron como en años anteriores. La contundencia del nocaut recibido en Japón plantea serias dudas sobre su permanencia en el deporte de alto rendimiento a sus 35 años de edad.

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Un futuro incierto para el ídolo sonorense

Con este descalabro, el récord del boxeador queda en 45 victorias y 5 derrotas, alejándolo de la posibilidad de conquistar un cinturón en una tercera división distinta.

El Gallo Estrada enfrenta ahora un escenario donde el descanso y la recuperación física serán prioridad antes de tomar una decisión definitiva sobre su carrera. La prensa especializada presente en el Ryogoku Kokugikan señaló que el retiro es una opción real tras el daño recibido durante la contienda.

La brillante trayectoria de quien fuera uno de los mejores libra por libra del mundo parece haber llegado a un punto de no retorno.

El equipo del Gallo Estrada evaluará las condiciones de su salud tras las laceraciones sufridas en el ojo derecho antes de emitir un comunicado oficial.

Por ahora, el sueño de volver a la cima del boxeo mundial se ve interrumpido por una nueva generación de peleadores que imponen su vigor en las categorías menores.

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