Conor Benn respondió al favoritismo y dominó a Regis Prograis

El boxeador británico, Conor Benn, ratificó su posición en la élite del boxeo mundial este sábado al imponerse por decisión unánime ante el estadounidense Regis Prograis. El encuentro, pactado en un peso de 150 libras, se llevó a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres ante una audiencia que respaldó al peleador local desde el inicio, con transmisión exclusiva de Netflix.

Aunque se proyectaba una victoria cómoda, el desarrollo del combate obligó a realizar ajustes estratégicos para superar la resistencia del ex bicampeón de peso superligero.

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A lo largo de los diez asaltos, Conor Benn logró establecer un ritmo constante de golpeo que fue mermando la condición física de su oponente.

El control del cuadrilátero fue progresivo y se basó en una combinación de velocidad y precisión en los ataques a la zona media y el rostro. A pesar del castigo recibido, Prograis intentó mantenerse en la contienda, pero la diferencia en la cantidad de impactos conectados fue determinante para el resultado final de la pelea.

Superación de contratiempos durante el combate

El desarrollo del pleito presentó complicaciones físicas para el ganador debido a incidentes accidentales durante los intercambios.

En varios momentos del enfrentamiento, Conor Benn sufrió cortes en el rostro derivados de choques de cabezas, lo que obligó a su esquina a trabajar intensamente en las curaciones entre asaltos. Sin embargo, estas heridas no disminuyeron el rendimiento ni la agresividad del púgil británico, quien mantuvo la iniciativa ofensiva a pesar de la visibilidad comprometida por el sangrado.

Por otro lado, el castigo acumulado por Regis Prograis fue evidente al sonar la campana final, mostrando huellas del intercambio constante en su rostro.

La capacidad de Conor Benn para desgastar a su rival fue la clave que permitió que los jueces entregaran tarjetas idénticas de 98-92. Este resultado confirma el dominio total del local en un escenario de alta presión, cumpliendo con las expectativas de los analistas que lo situaban como el principal candidato al triunfo.

REGIS PROGRAIS JAWING AT CONOR BENN AT THE START OF ROUND 9.



THIS FIGHT 🔥#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix! pic.twitter.com/rsvjgxyxkQ — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

Reacciones tras el resultado en Londres

Al finalizar el encuentro y tras el anuncio oficial del ganador, los protagonistas ofrecieron sus primeras impresiones para la transmisión oficial desde suelo inglés.

Conor Benn destacó que el nivel de exigencia fue superior al esperado debido a la experiencia de su oponente. El boxeador manifestó su satisfacción por haber superado los retos físicos y tácticos que se presentaron durante la noche en el estadio de fútbol londinense.

“Sabía que Prograis era un guerrero y que no vendría a regalar nada. Los cortes me incomodaron, pero mi enfoque estaba en demostrar que pertenezco a los grandes escenarios. Esta victoria es un mensaje para toda la división”, declaró Conor Benn en la entrevista posterior al combate.

Con este triunfo, el peleador inglés se posiciona para buscar oportunidades por títulos mundiales en su categoría, mientras el equipo de Prograis analiza los próximos pasos tras el daño recibido en este duelo.

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