Tyson Fury regresó con triunfo ante Makhmudov tras 476 días en el retiro

El boxeador británico Tyson Fury, volvió a la actividad oficial este sábado 11 de abril en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres tras 16 meses de ausencia. En su enfrentamiento contra el ruso Arslanbek Makhmudov, el peleador local logró imponerse por la vía de los puntos tras completar los doce asaltos reglamentarios en los que dominó a su oponente.

A pesar del tiempo de inactividad y de venir de resultados adversos, el veterano de los pesos pesados demostró que mantiene vigentes sus capacidades técnicas frente a un rival que se vio superado en la mayor parte del pleito.

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Durante el desarrollo del combate, Tyson Fury manejó los tiempos y la distancia con relativa facilidad ante un oponente que no logró descifrar su guardia.

La superioridad técnica del británico se reflejó en las tarjetas finales de los jueces, quienes otorgaron puntuaciones de 120-108, 120-108 y 119-109. No obstante, un sector de la crítica especializada señaló que, aunque el dominio fue evidente, la intensidad del combate no fue suficiente para despejar las dudas sobre su estado de forma actual en la alta competencia.

WHAT A FIGHT.



Nothing but love between Tyson Fury and Arslanbek Makhmudov after 12 tough rounds 👏#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix pic.twitter.com/MviJQ77pZ2 — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

El panorama futuro en la categoría máxima

La victoria sitúa a Tyson Fury nuevamente en la conversación por los grandes títulos de la división, aunque el camino hacia una tercera pelea contra Oleksandr Usyk parece complejo. Los analistas deportivos coinciden en que existen otros contendientes con méritos acumulados que podrían recibir la oportunidad antes que el británico.

Otro de los escenarios que se manejan en el entorno del pugilismo es un posible enfrentamiento contra Anthony Joshua, previsto tentativamente para el año 2026. En este hipotético duelo, Tyson Fury partiría como el principal favorito debido a su estilo defensivo y alcance, aunque Joshua tiene mejor ritmo.

La realización de este combate dependerá de las negociaciones contractuales y de que ambos peleadores mantengan sus registros de victorias en los próximos compromisos programados para la siguiente temporada.

Highlights from Tyson Fury's comeback win over Arslanbek Makhmudov 🙌#FuryMakhmudov on Netflix 📺 pic.twitter.com/VqW4nE5EvH — Ring Magazine (@ringmagazine) April 11, 2026

Calentando el estadio tras el triunfo

Al concluir el evento, el “Gypsy King” ofreció sus impresiones sobre su rendimiento y los planes que tiene para el cierre de su carrera profesional.

“Sentí que tenía el control total desde el primer asalto y me divertí ahí dentro después de tanto tiempo fuera. Sé que hay gente que espera más, pero lo importante era ganar y demostrar que Tyson Fury todavía tiene mucho que dar en este deporte”, afirmó el boxeador británico.

Con esta victoria, el registro de Tyson Fury se estabiliza, mientras el mundo del boxeo espera definiciones sobre quién será su próximo rival en la búsqueda de recuperar el trono absoluto de los pesos pesados.

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