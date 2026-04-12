Tyson Fury y Anthony Joshua pelearían en Wembley a final de año

El promotor saudí Turki Alalshikh confirmó este sábado que las gestiones para el combate más esperado del Reino Unido están en marcha. Todo esto en medio de la cartelera que se realizó en el Tottenham Stadium y en el que Tyson Fury salió ganador.

Durante la velada celebrada en Inglaterra, el magnate aseguró que el estadio de Wembley es el escenario principal para este choque de pesos pesados, entre el “Gypsy King” y Anthony Joshua. Según Alalshikh, la intención es oficializar pronto la pelea más importante en la historia del boxeo británico para que ocurra antes de concluir el presente ciclo anual.

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El ambiente se caldeó inmediatamente después de que Tyson Fury lograra su victoria sobre el ruso Arslanbek Makhmudov. El peleador tomó el micrófono para exigir una “Batalla de Gran Bretaña” y pidió a su rival que deje de evitar el compromiso.

El anuncio tomó fuerza cuando la plataforma Netflix publicó en sus redes sociales que el enfrentamiento sucederá en vivo este otoño desde el Reino Unido, a pesar de que los contratos finales siguen en revisión.

JOSHUA VS FURY NEXT?



Turki Alalshikh teases a potential mega-fight announcement 📢#FuryMakhmudov is LIVE NOW on Netflix 📺 pic.twitter.com/Ww2PCgAAC7 — Ring Magazine (@ringmagazine) April 11, 2026

El intercambio de palabras y la postura de Joshua

Desde su asiento en primera fila, Anthony Joshua respondió a los ataques verbales calificando a su compatriota como un buscador de fama. Joshua afirmó que nunca ha tenido problemas en subir al ring contra él y recordó que ya han tenido roces físicos desde sus años de formación.

Sin embargo, el ex campeón insistió en que los términos comerciales deben ser resueltos por los equipos legales antes de poner una firma definitiva sobre el papel.

A pesar de la insistencia de Tyson Fury, el equipo de Joshua liderado por Eddie Hearn contempla una hoja de ruta específica para llegar al evento.

Hearn detalló a los medios que su peleador está muy motivado, pero que podría realizar un combate previo en julio o agosto, posiblemente contra Deontay Wilder. Esta estrategia busca que Joshua recupere ritmo de competencia tras los sucesos personales que enfrentó a finales del año pasado antes de medirse al “Rey Gitano”.

Wembley como escenario de una rivalidad histórica

La elección de Wembley como sede busca albergar a decenas de miles de aficionados en lo que se considera un evento sin precedentes. Aunque se mencionaron sedes alternativas como Croke Park en Dublín, la infraestructura de Londres se mantiene como la favorita para el duelo.

Tyson Fury ha presionado públicamente para que no haya más retrasos, mientras que Joshua asegura que él es quien realmente genera el interés masivo en estas carteleras internacionales de alto perfil.

El factor de la transmisión global a través de Netflix añade un componente de modernidad a este choque que lleva casi una década gestándose entre bastidores.

El compromiso de Tyson Fury por mantenerse activo después de su prolongada ausencia parece haber reactivado las negociaciones que fallaron hace cinco años por decisiones judiciales.

How was this not set up ahead of time? With the state of boxing right now and no real superstars in the sport what is keeping AJ from saying yes on the spot. For him and Fury at this stage this is the ONLY fight to make. Each take home $40M-$50M. pic.twitter.com/4S9dZ8Jsvu — The Coach (@Thecoachrules) April 11, 2026

De mantenerse los planes de Turki Alalshikh, el mundo del deporte verá finalmente quién domina la categoría máxima en territorio británico.

Obstáculos y preparativos finales para el ring

Uno de los puntos críticos para cerrar el trato es la recuperación total de Joshua tras el accidente automovilístico sufrido antes de la pasada Navidad. El peleador ha manifestado la necesidad de organizar sus asuntos internos antes de comprometerse con una fecha exacta en el calendario.

No obstante, Tyson Fury mantiene su postura de combate inmediato para finales de 2026 o incluso antes si las negociaciones en Riad avanzan con la celeridad que el promotor saudí ha prometido.

La mentalidad de los boxeadores parece haber cambiado tras los recientes resultados en el cuadrilátero y las exigencias de la audiencia global.

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