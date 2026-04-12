Regis Prograis anunció su retiro luego de perder ante Conor Benn

El boxeador estadounidense Regis Prograis puso fin a su trayectoria profesional este sábado tras ser derrotado por decisión de los jueces ante Conor Benn en Inglaterra. El dos veces campeón mundial de peso superligero confirmó la noticia en su vestuario poco después de finalizar los diez asaltos reglamentarios.

A sus 37 años, el peleador aseguró que esta trigésimo cuarta pelea representó el cierre definitivo de su ciclo en el deporte de las narices chatas.

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En una entrevista concedida a Louis Hart de The Ring, el púgil reveló que la decisión estaba tomada meses antes de subir al cuadrilátero.

Regis Prograis admitió haber sentido temor durante la semana previa y confesó que incluso evaluó cancelar el compromiso debido a diversas complicaciones físicas. Según sus palabras, las lesiones en el campamento de entrenamiento casi lo obligan a retirarse prematuramente de esta última cartelera internacional.

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Los desafíos físicos en el último campamento

Durante la preparación para enfrentar a Benn, Regis Prograis sufrió cuatro lesiones distintas que pusieron en duda su rendimiento en el estadio.

El boxeador detalló que padeció molestias severas en su mano derecha, la mandíbula, las costillas y uno de sus ojos. A pesar del dolor, decidió seguir el consejo de su madre, quien lo instó a no abandonar una oportunidad de tal magnitud ante 70.000 espectadores en la ciudad de Londres.

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Conor Benn and Regis Prograis are putting on a SHOW.#FuryMakhmudov is LIVE on Netflix! pic.twitter.com/xeInB6E8M3 — Netflix Sports (@netflixsports) April 11, 2026

El deportista comparó su última actuación con la película de Rocky contra Antonio Tarver, destacando que pudo demostrar su capacidad ante un rival más joven y fuerte. Regis Prograis manifestó sentirse satisfecho por completar la distancia de la pelea y por retirarse bajo sus propios términos.

Afirmó que subir de peso para este duelo fue un reto personal que le permitió despedirse en un escenario masivo y con el respeto de la afición británica.

Motivos familiares y legado deportivo

Uno de los factores determinantes para el retiro de Regis Prograis fue el desgaste emocional que implica estar lejos de su familia en Texas mientras entrena en Las Vegas. El ex campeón explicó que no desea envejecer con secuelas físicas graves y que prefiere dedicar tiempo de calidad a sus hijos.

Recordó que después de su victoria contra Joseph Díaz en agosto pasado, ya sentía que su energía en el boxeo de alto rendimiento estaba llegando a su límite.

El legado de Regis Prograis incluye dos títulos mundiales y una reputación de guerrero que nunca ofreció espectáculos aburridos a los fanáticos.

En sus declaraciones finales, subrayó el orgullo que siente por haber llegado a la cima y por la estabilidad económica lograda para su futuro.

El peleador cerró su intervención mencionando que, aunque perdió sus tres visitas al Reino Unido, se va con la frente en alto y listo para la siguiente etapa de su vida personal.

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