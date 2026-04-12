Julio César Chávez Jr. admitió que su pelea ante Canelo Álvarez fue la más lucrativa

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ofreció detalles sobre las finanzas de su carrera profesional, destacando que su enfrentamiento contra Saúl “Canelo” Álvarez en 2017 fue el más rentable de su trayectoria.

Durante una participación en Los Reyes Podcast, el sinaloense explicó que la bolsa total generada por dicho combate alcanzó los 12 millones de dólares. No obstante, aclaró que la cifra final que ingresó a su cuenta bancaria fue considerablemente menor debido a diversas deducciones.

Julio César Chávez lo dejó claro: no fue campeón del mundo por ser hijo de una leyenda. Porque si el apellido ganara peleas, habría muchos más repitiendo la historia… y no es el caso.



También habló de su pelea con Jacobs, donde cree que estuvo a nada de ganarla. pic.twitter.com/qUOsjRYIYL — Los Reyes 👑 (@LosReyesApp) April 11, 2026

Según el relato de Julio César Chávez Jr., el contrato estipulaba una bolsa garantizada de 6 millones de dólares, a la cual se sumaron otros 6 millones provenientes de las ventas del sistema Pago Por Evento (PPV).

El atleta detalló que, tras aplicar el 33% correspondiente a los impuestos y el 15% destinado a las comisiones de su representante, el monto neto se redujo de manera drástica. Al final de todo el proceso y gastos operativos, el peleador estima que le quedaron cerca de 2 millones de dólares libres.

Detalles del contrato con Al Haymon

Además de las ganancias de esa noche en Las Vegas, Julio César Chávez Jr. reveló haber firmado un acuerdo multimillonario con el influyente asesor Al Haymon. El contrato consistió en un paquete de seis combates distribuidos en cuatro años, con un valor aproximado de 45 millones de dólares.

Este acuerdo promocional fue fundamental para que el púgil gestionara las peleas más importantes de su etapa de madurez deportiva en los Estados Unidos.

El boxeador también reflexionó sobre el destino de esas grandes sumas de dinero, mencionando que las responsabilidades familiares y el mantenimiento de sus hijos consumen gran parte de sus recursos. Julio César Chávez Jr. enfatizó la importancia de ahorrar, pues el estilo de vida y las obligaciones fiscales suelen mermar los ingresos brutos de forma acelerada.

Estas declaraciones surgen años después de aquel combate donde el “Canelo” se impuso por decisión unánime en el T-Mobile Arena.

El impacto económico frente al rendimiento deportivo

A pesar de que el resultado deportivo no favoreció a Julio César Chávez Jr., el impacto financiero de esa pelea marcó un hito en su vida.

El interés del público por el duelo entre los dos referentes mexicanos fue el motor principal para generar tales dividendos en la taquilla y la televisión.

Finalmente, Julio César Chávez Jr. sostuvo que su carrera le ha permitido obtener ingresos que superan lo que otros peleadores mediáticos, como los creadores de contenido que incursionan en el boxeo, logran generar.

Con este desglose de cifras, el hijo de la leyenda busca dar transparencia a la realidad económica de los deportistas de élite.

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