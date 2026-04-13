García, Stevenson y Haney arremetieron contra la victoria de Conor Benn

El boxeador británico Conor Benn logró una ajustada victoria por puntos frente a Regis Prograis en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El enfrentamiento, que formó parte de la cartelera preliminar del evento transmitido por Netflix, se extendió hasta los diez asaltos pactados.

A pesar del resultado favorable de 98-92 en las tres tarjetas de los jueces, el desempeño del local generó dudas entre los especialistas y sus posibles rivales en la categoría de los 68 kilos.

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Tres de las figuras más importantes del pugilismo en Estados Unidos manifestaron su descontento con el nivel mostrado por Conor Benn durante la velada del sábado. Shakur Stevenson, Ryan García y Devin Haney utilizaron sus plataformas digitales para cuestionar la capacidad del británico tras verlo sufrir ante un oponente que habitualmente compite en pesos inferiores.

La falta de contundencia en el cuadrilátero ha puesto en entredicho el futuro inmediato del peleador europeo frente a la élite mundial.

Shakur Stevenson cuestiona la resistencia del británico

Shakur Stevenson, campeón en cuatro divisiones distintas, fue tajante al evaluar el desempeño de su colega en redes sociales.

Stevenson, quien recientemente tuvo un altercado verbal con el británico, restó mérito al esfuerzo realizado por el ganador de la noche. “Si llega a los 12 asaltos conmigo, me sentiré decepcionado conmigo mismo”, publicó el estadounidense en su cuenta oficial de X, subrayando que la preparación de Conor Benn ante boxeadores zurdos no fue la adecuada.

You’re the best in your division now no question about it👍🏻🥊 https://t.co/9eHtrbIe5h — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 11, 2026

El comentario de Stevenson sobre Conor Benn incluso motivó la intervención de Turki Alalshikh, quien reafirmó la posición del estadounidense como el mejor de su división actual. Estas declaraciones aumentan la presión sobre el equipo de trabajo del británico, quienes ahora deben decidir si aceptan el reto de un peleador con la técnica y velocidad de Stevenson en un futuro combate de unificación o eliminatoria mundialista.

Ryan García y Devin Haney lanzan advertencias directas

Por su parte, Ryan García, actual poseedor del título del Consejo Mundial de Boxeo, no tardó en pronosticar un desenlace violento en caso de concretar un pleito contra el inglés. García fue enfático al asegurar que la pelea no llegaría a la decisión de los jueces debido a la diferencia de pegada.

“Recuerden mis palabras, su esquina o el árbitro detienen mi pelea con Conor en el sexto o séptimo asalto. ¡Estoy listo! ¡GARCIA VS BENN! ¡Hagámoslo!”, escribió el púgil en sus redes sociales.

I’m down GARCIA VS BENN

Let’s do it!!!!!! — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 11, 2026

Finalmente, Devin Haney también se sumó a las críticas recordando el historial de burlas que ha recibido por parte de Conor Benn en el pasado.

Haney, quien anteriormente derrotó de forma dominante a Regis Prograis, sugirió que el nivel actual del británico no es suficiente para competir en las grandes ligas del boxeo norteamericano. “Conor Benn, aléjate”, sentenció el campeón, dejando claro que la victoria del pasado sábado no fue suficiente para ganarse el respeto de los monarcas de la división.

I am proud of Regis.. happy to see him retire! 2X world champion & made great money! Great Career my brother 🤝 — Devin Haney (@Realdevinhaney) April 11, 2026

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