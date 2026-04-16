Real Madrid va camino a ‘un abismo’ que los fans recuerdan y temen

La eliminación contra el Bayern Münich, sumada a la ventaja de 9 puntos que el Barcelona mantiene como líder de La Liga, deja un escenario que ya parece inevitable: el Real Madrid acabará la temporada sin títulos. ¿Cuándo fue la última vez que el club español terminó en blanco?

Si nos remontamos a la campaña anterior (2024-2025), hay que recordar que el Madrid ganó la Supercopa de Europa (vs Atalanta). De hecho, es el único trofeo en las vitrinas del Santiago Bernabéu desde que Kylian Mbappé llegó al equipo.

Las temporadas sin títulos son sumamente duras para los fans del Real Madrid que, salvo aquella Supercopa que pocos la tenían en mente, la sensación es la misma: no ha ganado nada.

Este ‘abismo’ se repetiría por quinta ocasión en este siglo XXI y por segunda vez desde que Cristiano Ronaldo cerró su época en el Madrid. Las anteriores fueron en la 2020-2021, 2009-2010, 2005-2006 y 2004-2005. Estas dos últimas en la llamada era de ‘Los Galácticos).

Los jugadores del Real Madrid reclaman la rigurosa expulsión a Camavinga, por doble amarilla, tras retener el balón por varios segundos. Crédito: Matthias Schrader | AP

Del mal juego en el campo a la sequía de títulos

Tal vez suena duro decirlo, dado que ganó la Champions en 2022 y 2024, pero al dato se agrega el fúbol deficiente que maneja el equipo, dependiendo de chispazos en ataque y defendiendo como una moneda al aire.

En la 2024-2025 (la de la Supercopa ganada) Carlo Ancelotti asumía su tercera temporada al cargo del Real Madrid, la segunda de sus dos ciclos en el banquillo, con Kylian Mbappé como su principal atacante: con el ‘9’ en la espalda y con un Jude Bellingham que venía de romperla en el curso anterior.

Pero algo se quebró. El equipo jamás logró materializar un juego colectivo constante (incluso con Modric), se aferró a las constantes remontadas y perdió La Liga por no saber cómo ganarle a Atlético y Barcelona. Las lesiones también molestaban una y otra vez.

El nuevo formato de Champions parece haberle tomado por sorpresa, nunca ganó a los grandes en la primera fase, y acabó jugando el nuevo partido de los 16vos, eliminando al Manchester City de Guardiola de manera contundente. Luego al Atlético en penales, con aquel “doble toque” de Julián Álvarez.

Pero llegó el Arsenal, que agigantado con dos trallazos de Declan Rice en pelota detenida, desnudó al Real Madrid en la ida y en la vuelta. Al equipo le quedaría la Copa del Rey, que terminó peor que los otros dos torneos: perdió la final contra el Barcelona y con Rüdiger lanzando hielo al árbitro.

Vinicius Jr. reconoció en rueda de prensa que no tuvo una relación fructífera con Xabi Alonso, una situación que se hacía evidente. Crédito: Pablo Garcia | AP

El “fracaso” de Xabi Alonso y el “rescate” de Álvaro Arbeloa

La temporada 2025-2026 inició con todas las expectativas. Llegó Xabi Alonso al banquillo, luego de hacer historia con el Bayer Leverkusen; se marcharon Luka Modric, Lucas Vázquez y Endrick (a préstamo), dando paso a fichales que ilusionaban mucho: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Trent A. Arnold y Franco Mastantuono.

Parecía una campaña donde los títulos llegarían solos, ahora Mbappé llevando el ’10’ y cuajando un Mundial de Clubes que arrancó bien y terminó muy mal (4-0 del PSG).

Pasada la página, Xabi Alonso ya le daba al Real Madrid lo que necesitaba: juego colectivo eficiente, resoluciones defensivas y un Mbappé que se hinchó a marcar más goles, apoyado por un Arda Güller que “exigía” la titularidad. Pero poco a poco llegaron las dudas, las lesiones y un descontento silencioso en el vestuario, aparentemente liderado por Vinicius.

El Madrid derrotó a la Juventus en fase de grupos, al Barcelona en el primer duelo de Liga y no mucho más. El Atlético le endosó un 5-2, cayó 1-0 en Anfield, casi como un trámite, y perdió la Supercopa de Europa, en una final donde Mbappé parecía hacer gestos de inconformidad. Xabi Alonso… fulminado.

Entonces llegó Arbeloa, con su picardía madridista, una sonrisa de actor de Hollywood y una mejor complicidad con los jugadores. Pero apenas pisó el banquillo, el Albacete le echó de la Copa del Rey… abismo, silencio y sabor tan amargo como la derrota ante el Bayern Münich.

Pero Arbeloa se recuperó… eliminó al Benfica de Mourinho, otra vez al City de Guardiola y noqueó al Atlético en el segundo juego de La Liga. Sin embargo, el Madrid seguía jugando mal, dependiendo de la gasolina de Valverde y que Vinicius y Mbappé armaran jugadas maestras.

Así se esfumó el campeonato de Liga; frente a Mallorca (2-1) y Girona (1-1), y también la Champions, que pese a la imponente imagen que mostró en el Allianz Arena de Münich, el Real Madrid había caído 2-1 en el Bernabéu.

Al Madrid le quedan siete partidos y, salvo sorpresa, la ganará el Barcelona. Queda un clásico que podría ser definitivo y varios encuentros para limpiar la imagen de una temporada nefasta. Arbeloa probablemente no siga y, entre analistas y aficionados, se repite lo mismo: a muchos jugadores le quedó grande la camiseta.

La continuidad de Arbeloa en el banquillo blanco sigue en duda, pese a que obtuvo triunfos importantes y mejoró la armonía en el vestuario. Crédito: Lennart Preiss | AP

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