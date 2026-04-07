El Bayern Munich derrota al Real Madrid en la Champions con un gol del colombiano Luis Díaz

El Real Madrid y el Bayern Munich se enfrentaron en el Santiago Bernabéu. El conjunto alemán se llevó la victoria 1-2 en el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions. Luis Díaz y Harry Kane fueron los anotadores por parte del Bayern. Kylian Mbappé descontó y mantiene vivo al Real Madrid para el partido de vuelta en el Allianz Arena.

Los primeros 15 minutos de partido fueron de mucho estudio. Ambos conjuntos demostraron su verticalidad con rápidas llegadas al arco rival. Aunque el Bayern Munich realizó cinco remates en este lapso de tiempo, las ocasiones más claras fueron del Real Madrid. Los españoles tuvieron dos remates que exigieron los reflejos de Manuel Neuer.

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En los 10 minutos siguientes el conjunto de Vincent Kompany intentó ponerle algunos paños fríos al contrapunteo contra el Real Madrid. En el mano a mano los merengues fueron más peligrosos. Es por esto que el Bayern Munich comenzó a dominar el balón. El conjunto alemán mantuvo hasta el 55% de la posesión de la pelota y cocinó jugadas con más de 160 pases concretados, hasta ese minuto.

El Bayern Munich también adelantó líneas en presión. A pesar de que no fue una presión asfixiante, el Real Madrid comenzó a tener imprecisiones en su salida. De hecho, un error en la salida casi significó el 0-1 en el marcado tras un pase atrás que dejó mano a mano a Serge Gnabry. Andriy Lunin tapó el remate y salvó al conjunto español.

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Pero la potencia ofensiva del Real Madrid está en su juego vertical. Luego de haberse salvado del primer gol, una rápida salida de Andriy Lunin le permitió llegar en tres toques al área de Manuel Neuer. Kylian Mbappé tuvo el segundo remate de la noche, pero el arquero alemán, una vez más, detuvo el primer gol merengue.

El Bayern Munich no desistió de sus armas. En una recuperación de balón, el conjunto Vincent Kompany contraatacó con muchos hombres en ofensiva. Del costado derecho al izquierdo se produjo el primer gol del partido. Serge Gnabry abrió el juego desde la media luna del Real Madrid y habilitó al colombiano Luis Díaz. El minuto 41 de partido “Lucho” Díaz adelantó a los visitantes.

LUIS DÍAZ EN EL ÁREA ES LETAL 💥



Jugadón del Bayern para golpear primero en el Bernabéu #UCLxDAZN



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Luis Díaz marcó el 0-1 en el primer tiempo. Crédito: Juanjo Martín | EFE

El primer tiempo mostró dos estilos de juego muy diferentes, pero ambos le hicieron daño a su rival. El Bayern Múnich, con paciencia y una presión alta, logró incomodar al conjunto de Álvaro Arbeloa que por momentos se desprendía del balón sin ideas claras. En el Real Madrid dio la sensación de que no existía el mediocampo. Los merengues fueron muy verticales, pero Manuel Neuer fue el obstáculo de los delanteros del conjunto español.

LO DE MANUEL NEUER… ¿QUÉ SENTIDO TIENE? 🤯🇩🇪



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Segunda mitad en el Santiago Bernabéu

Solo transcurrieron 21 segundos del segundo tiempo para que el Bayern Munich tuviera una nueva ocasión. Michael Olise arrastró la marca de múltiples defensores del Real Madrid. Con un pase al borde del área, Harry Kane anotó el 0-2 parcial.

🔥 HARRY KANE ES BUENÍSIMO 🔥



GOLAZO MARCA DE LA CASA A LOS 20 SEGUNDOS DE LA SEGUNDA PARTE 💣 ¡EL BAYERN SE PONE 0-2 EN EL BERNABÉU! #UCLxDAZN



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Harry Kane en su celebración tras su gol convertido en el Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín.

En unos 50 minutos de partido el Bayern Munich recuperó hasta 18 balones. Muchos de ellos fueron recuperados en zona de ataque. Sin una marca muy férrea, los mediocampista y defensores del Real Madrid realizaban pases comprometidos que terminaban en pérdidas de balón. Fue un duelo muy completo de los dirigidos por Vincent Kompany.

Trent Alexander-Arnold no se lo puede creer…



La reacción del inglés tras el segundo gol del Bayern #UCLxDAZN pic.twitter.com/z2W47fuGDW — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 7, 2026

El Bayern Munich durmió el partido en los minutos posteriores. Pero un fallo de Dayot Upamecano casi le daba el descuento al Real Madrid. El central francés, como último hombre y ante la presión de Vinícius Jr., falló un despeje que dejó al brasileño mano a mano con Manuel Neuer. Sin embargo, el guardameta alemán salió muy bien al achique del delantero y lo fue llevando hacia un costado para impedir un cómodo remate con un buen ángulo. Vinícius Jr. tiró el balón fuera del arco.

¡TREMENDO! 🤯 La ocasión de Vinicius para recortar distancias para el Real Madrid 😯



Upamecano se equivocó… pero falló el mano a mano #UCLxDAZN



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Al minuto 65 el Real Madrid siguió usando su mejor arma. Una buena salida de Arda Guller para el recién ingresado Jude Bellingham generó una buena ocasión para los locales. Bellingham abrió el juego para Kylian Mbappé. Con un nuevo remate de derecha, Mbappé conectó un buen disparo que nuevamente fue detenido por Manuel Neuer. El alemán tenía su duelo personal 3-0 contra el francés.

LO DE MANUEL NEUER CON 40 AÑOS ES UN ESCÁNDALO 😱😱😱



¡MENUDA MANO LE HA SACADO A MBAPPÉ! 😳 #UCLxDAZN



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La cuarta fue la vencida y a los 28 minutos del segundo tiempo Kylian Mbappé descontó para el Real Madrid. Una buena triangulación entre Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde llevaron al Real Madrid cerca de la línea final del costado derecho. El futbolista inglés metió un centro a ras de piso que coqueteó toda el área chica y fue a los píes de Mbappé.

Mbappé hace bueno el caramelito de Trent 🍬

Kylian derriba la puerta de Neuer y pone el 1-2 🎯#UCLxDAZN | Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN | https://t.co/hFi05Zmya5 pic.twitter.com/USVtquNA15 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 7, 2026

A 15 minutos del final el Real Madrid sintió el baño psicológico del gol y comenzó a acorralar al Bayern Munich. Vinícius Jr. lo intentó con un remate de derecha y Militao hizo lo propio luego de un despeje. En ambas ocasiones Manuel Neuer detuvo los disparos. El guardameta de 40 años fue una de las grandes figuras del encuentro. Hasta 9 remates detuvo Manuel Neuer.

En el tiempo añadido el Real Madrid siguió buscando el empate con muchas piezas en ataque. Esto le dejó más espacio a los futbolistas del Bayern Munich. En un par de contraataques pudieron liquidar el partido. Sin embargo los futbolistas del Bayern desperdiciaron jugadas claras en ataque por imprecisiones en el último pase.

Pero los últimos minutos fueron muy bien jugados por el Bayern Munich. De hecho, el conjunto alemán terminó el encuentro muy lejos de su área. Vincent Kompany se llevó una gran victoria del Santiago Bernabéu. Con la ventaja 1-2 en la serie, los alemanes deberán jugar con el marcador a favor en el Allianz Arena. El duelo de vuelta se jugará en el miércoles 15 de marzo.

Datos detallados del Real Madrid vs. Bayern Munich

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