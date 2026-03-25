Jürgen Klopp desmiente vinculaciones con el Real Madrid

A pesar de que Álvaro Arbeloa se mantiene activo en el banquillo del Real Madrid, varios nombres suenan para reemplazarlo en ese cargo. Uno de ellos es el de Jürgen Klopp. El exentrenador del Liverpool no mantiene un vínculo con algún equipo. Klopp negó acercamientos del Real Madrid.

🚨 Jürgen Klopp is a real candidate to become Real Madrid manager this summer, according to @Plettigoal 🇩🇪 👀 pic.twitter.com/JDPW1HSxz7 — LiveScore (@livescore) January 13, 2026

En el conjunto merengue siguen desfilando la larga lista de posibles candidatos para reemplazar a Álvaro Arbeloa. Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, también estuvo entre los candidatos. Sin embargo, Jürgen Klopp cortó las especulaciones de raíz al asegurar que no ha mantenido ningún contacto con dirigentes del conjunto merengue.

“Todo eso es un disparate. Ni siquiera han llamado una sola vez, ni una sola vez. Y mi agente está allí, también pueden preguntarle a él; tampoco lo han llamado”, dijo Jürgen Klopp en unas declaraciones difundidas por Los Angeles Times.

Además del Real Madrid, Jürgen Klopp también suena como posible candidato a asumir las riendas de la selección de Alemania que actualmente dirige Julian Nagelsmann. Pero Klopp no piensa en ello.

“En este momento, obviamente no estoy pensando en eso en absoluto y, por suerte, no hay ninguna razón para hacerlo”, agregó el reconocido estratega nacido en Stuttgart.

El último proceso de Jürgen Klopp

Jürgen Klopp solo ha tenido proyectos largos en su carrera. Los pasos firmes del alemán han sido con el Mainz (dirigió 270 partidos), con el Borussia Dortmund (dirigió 319 partidos) y con el Liverpool (dirigió 489 partidos).

Su último paso con el conjunto inglés fue muy exitoso. Jürgen Klopp dejó un balance de 304 victorias, 100 empates y solo 85 derrotas. El equipo de Klopp marcó hasta 1,088 goles oficiales.

En el banquillo del Liverpool, Klopp conquistó una UEFA Champions League, una Premier League, una Supercopa de Inglaterra, una FA Cup, Una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y dos Copa de la Liga de Inglaterra.

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