Mauricio Pochettino estaría en carpeta del Real Madrid

Mauricio Pochettino tendrá un reto de mucho peso en el Mundial de 2026. El seleccionador de Estados Unidos tiene la obligación de que el conjunto de la Concacaf compita en la Copa del Mundo. Luego de este reto, Pochettino podría dar un salto importante en su carrera: dirigir al Real Madrid.

Según información de Mundo Deportivo, Mauricio Pochettino está en carpeta del Real Madrid. El estratega argentino podría ser el reemplazo de Álvaro Arbeloa tras el Mundial de 2026.

“El Real Madrid tiene a Mauricio Pochettino como uno de sus principales candidatos al banquillo para la próxima temporada. Con el futuro de Arbeloa en el aire después de las actuaciones del equipo desde su llegada, el argentino es uno de los señalados a sucederle una vez acabe el Mundial”, explica el reporte.

Mauricio Pochettino was in the stands for Spurs' 5-2 loss to Atlético Madrid 🏟️ pic.twitter.com/9qJBMVYIXw — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 10, 2026

Álvaro Arbeloa está viviendo su primera experiencia como entrenador de un conjunto profesional. Después de pasar por varias divisiones inferiores en el Real Madrid, Arbeloa tomó las riendas del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso. En 16 partidos dirigidos, el exdefensor tiene un balance de 12 victorias y 4 derrotas.

Sin embargo, pase lo que pase en la Copa del Mundo de 2026, todo parece indicar que Mauricio Pochettino tendrá varias opciones sobre su mesa. Una de ellas podría ser su regreso al Tottenham de la Premier League, un club que no pasa por su mejor momento.

“Aunque el Real Madrid es tentador para Pochettino y no es la primera vez que Florentino Pérez le tiene en consideración, barajó su nombre en 2022 cuando Ancelotti hizo su primer amago de dejar el equipo merengue, la opción de volver al Tottenham es muy potente“, agrega el reporte.

🚨🚨| Mauricio Pochettino is currently the 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐔𝐑𝐈𝐓𝐄 to make a 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍 to Tottenham Hotspur as their next manager. 😳⚪️ pic.twitter.com/cbPnGSfcCU — CentreGoals. (@centregoals) March 8, 2026

La última vez que Mauricio Pochettino asumió las riendas de un club fue en el proceso del Chelsea entre agosto de 2023 y mayo de 2024. En esta breve etapa en la Premier League, Pochettino obtuvo 27 victorias, 10 empates y 14 derrotas en 51 duelos dirigidos.

Mauricio Pochettino solo ha conquistado tres títulos como entrenador, todos ellos con el Paris Saint-Germain. El entrenador sudamericano ganó una Liga de Francia, una Copa de Francia y una Supercopa de Francia.

Sigue leyendo:

– No hubo remontada: Real Madrid silencia al City y avanza a cuartos en Champions League

– Alejandro Zendejas sigue borrado por Pochettino en la selección de Estados Unidos

– Mauricio Pochettino pide respeto para Javier Aguirre y Miguel Herrera

– Mauricio Pochettino asegura que el Mundial para Estados Unidos iniciará en marzo