Alejandro Zendejas sigue borrado por Pochettino en la selección de Estados Unidos

Salvo que suceda un milagro de esos que suelen aparecer en las listas finales para los mundiales, la presencia de Alejandro Zendejas en los convocados para la justa universal del USMNT a partir de junio próximo quedó muy comprometida al no ser incluido para los duelos contra Bélgica y Portugal.

El delantero mexicoamericano tal parece que sigue sin llenarle el ojo al técnico argentino Mauricio Pochettino, quien prácticamente lo ha ignorado durante su proceso, al grado de que su presencia en el cuadro nacional de las barras y las estrellas se reduce a lo mínimo en octubre de 2024.

Matt Turner, Gio Reyna, Scally, Cardoso, Agyememang, and Antonee are back.



Zendejas, Musah (still), and Luna are out.



Haji, Adams, and Dest are injured.



This is your World Cup pool. For one of these six players to make it, they replace whom? #USMNT https://t.co/cK2NAQSkaW — herculez gomez (@herculezg) March 17, 2026

Zendejas no apareció en la lista de 27 convocados, como tampoco Tyler Adams y Diego Luna por estar apenas retornando de sus lesiones, mientras que el caso de Zendejas pasa por el gusto futbolístico de Pochettino, donde el estilo del delantero de las Águilas del América no le llena el ojo al sudamericano cuando en la Liga MX

La realidad es que no hay pretexto para la ausencia de Zendejas más que por alguna cuestión interna o porque Pochettino no encuentra un sitio donde colocar al mexicoamericano que fue desechado por la selección de México, pero que un error administrativo impidió la presencia oficial en el Tricolor.

Tampoco existe un impedimento físico porque después de una larga lesión ya tiene quince días en actividad, pero Pochettino ahora ha argumentado que apenas viene regresando de una inactividad a causa de una lesión.

Por el contrario, fueron llamados elementos como Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna; entre otros futbolistas de renombre que destacan en el listado que dio a conocer Pochettino, en donde también aparece en la lista Sebastian Berhalter del Vancouver Whitecaps

El delantero del Coventry City, Haji Wright, parece ser otro jugador afectado por las lesiones. Fue sustituido en el minuto 63 de la derrota del Coventry City por 2-1 ante el Southampton el pasado fin de semana, y el entrenador Frank Lampard indicó posteriormente que Wright sufría una molestia en la ingle. La ausencia de Wright abrió la puerta a Patrick Agyemang, del Derby County.

La lista completa

La lista completa de la selección norteamericana es la siguiente: Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Roman Celentano (FC Cincinnati), Matt Freese (New York City FC, Matt Turner (New England Revolution)

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) y Auston Trusty (Celtic).

Mediocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Johnny Cardoso (Atlético de Madrid), Weston McKennie (Juventus), Aidan Morris (Middlesbrough), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Tanner Tessmann (Olympique de Lyon) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Alejandro Zendejas 🇺🇸 (28) no fue contemplado por Mauricio Pochettino para los amistosos de USA frente a Bélgica 🇧🇪 y Portugal 🇵🇹. Con esto, queda prácticamente descartado de la Copa de Mundo salvo una sorpresa mayúscula.



El futbolista por derecha que tanta le hace falta al… https://t.co/JNAI2EluoX pic.twitter.com/A3GUzCqFx4 — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 17, 2026

Delanteros: Brenden Aaronson (Leeds United); Patrick Agyemang (Derby County), Folarin Balogun (Mónaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Olympique Marseille).

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