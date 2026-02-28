Alejandro Zendejas no jugará contra los Tigres de la UANL, ¿pero cuando regresa?

Cuando se pensaba que el delantero Alejandro Zendejas estaría listo para reaparecer contra Tigres este sábado 28 de febrero, la realidad es que el mexicoamericana deberá seguir viendo los juegos del América desde la tribuna sin fecha exacta para volver a saltar al campo de juego.

De acuerdo a los reportes extraoficiales, Zendejas tuvo una semana de excelentes condiciones y de reingreso a los entrenamientos haciendo pensar que su vuelta a la actividad después de tres fechas de ausencia, sería contra Tigres, pero realmente no se encuenta al cien por ciento de su capacidad.

América 🦅



Al menos una semana más sin Alejandro Zendejas.



El cuerpo técnico decidió guardar a “Zende”, pese a que ya entrena una parte de los ejercicios al parejo del grupo.



Esta noche apunta Isaías Violante como extremo der.@futpicante



1ero reportado por @AlexAlfaro48 pic.twitter.com/m2zV8GHmu2 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 28, 2026

Por esa razón el servicio médico de las Águilas junto con el cuerpo técnico encabezado por el brasileño André Jardine, prefieren aguantar y que el hábil delantero este al cien por ciento de sus condiciones y no que su ausencia. desde el pasado 7 de febrero se pudiera prolongar mucho más tiempo.

Los reportes indican que el cuerpo técnico americanista decidió no arriesgar a Zendejas y dejarlo fuera de la convocatoria del ecuentro contra los Tigres este sábado por la noche, dejando de lado la posible reaparición del hábil jugador.

El delantero de la selección de Estados Unidos se mantiene ausencia con el América desde las últimaso tres semanas cuando el pasado 7 de febrero salió lesionado del partido contra Monterrey, en el que por cierto anotó el gol del triunfo azulcrema.

A partir de ese momento el delantero no ha logrado recuperarse y por ende se perdió el juego ante Olimpia, el Clásico Nacional contra Chivas, la victoria sobre Puebla y este duelo frente a los Tigres, lo cual. ha sido una baja sensible para el América, aunque en el último juego Isaías Violante contra Puebla dio el mejor juego que ha tenido con la organización americanista.

Se espera que Isaías Violante tome su lugar. Violante tuvo una destacada actuación ante Puebla, por lo que buscará seguir en ese nivel para el juego de esta noche donde las Águilas chocarán ante los felinos en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 21:10 hrs.

¡ATENCIÓN, AMERICANISTAS! 🦅🚨



Alejandro Zendejas no tendrá minutos para el duelo vs Tigres, André Jardine ha considerado guardarlo para lo que serán futuras fechas y Concachampions



El Ave estará sin su 10 una vez más… pic.twitter.com/Drr5c9bDIc — MedioTiempo (@mediotiempo) February 28, 2026

América sabe que se le viene un calendario muy pesado con partidos como FC Juárez en la fecha nueve de la Liga MX el 4 de marzo, contra Querétaro el 7 de marzo, contra Philadelphia Unión el 10 de marzo en la Concachampions, contra Mazatlán en la fecha 11.

Después contra Philadelphia Union en la vuelta de la Concacaf el 18 de marzo y el 21 de marzo contra los Pumas en la fecha 12, donde se espera ya contar con el citado Alex Zendejas.

Seguir leyendo:

–