Chivas vs. América en un clásico nacional sin sus dos principales figuras

Luis Romo y Alejandro Zendejas, son los jugadores claves de Chivas y el América que se perderán la edición 264 en la historia del clásico nacional y en donde este sábado se verá quién es el más afectado en la cancha del estadio Akron donde los azulcremas buscarán la victoria 100 y los rojiblancos la 82.

Ambos jugadores enfrentan problemas musculares, por lo que fueron descartados por sus respectivos equipos después de que Romo apenas pudo terminar el juego de la fecha pasada contra Mazatlán, mientras que Zendejas se resintió contra Monterrey en el partido de su reaparición en la Liga MX.

La trascendencia de Romo

La ausencia de Luis Romo afecta demasiado a Chivas, ya que, según el análisis de la página especializada en análisis y cifras de fútbol, la mayor parte de avances de Chivas empiezan con el defensa surgido en las inferiores de los Gallos Blancos de Querétaro y con paso por Cruz Azul y Monterrey, antes de llegar al cuadro tapatío.

En este análisis, se establece que Romo recupera el 46 por ciento de balones cuando el rival los ataca y genera el 52 por ciento de jugadas de las Chivas hacia el frente, sobre todo dándole equilibrio a la salida de Chivas y al esquema defensivo.

La trascendencia de Romo se puede establecer cuando se detalla que en el 45 por ciento de jugadas al marco rival pasan por los pies del jugador nacido en Ahome, Sinaloa, que poco a poco ha ido creciendo en la Liga MX y que ahora se ha convertido en una auténtica realidad que también pelea por un sitio en la selección de México para el Mundial 2026.

Así que habrá que ver cómo resuelve Chivas la ausencia de este jugador clave en su engranaje futbolístico y sin este elemento pueden mantener el paso perfecto con que iniciaron el torneo Clausura 2026 donde suman 15 puntos, producto de 5 victorias en forma consecutiva.

Su lugar será ocupado por José Castillo, con lo cual se unirá a Diego Campillo y a Daniel Aguirre para completar la línea de tres centrales y por las bandas irán Richie Ledezma y Bryan “Cotorrro” González, mientras que en el mediocampo estarán Omar Govea, Brian Gutiérrez, Efrain Álvarez y Roberto Alvarado para dejar solo en punta a la Hormiga González, dejando en el arco a Raúl “Tala” Rangel.

América necesita a Zendejas para lucir

América es uno con Alejandro Zendejas y otro sin el mediocampista mexicoamericano que a lo largo de su trayectoria se ha enseñado en qué momento hay que aparecer y convertirse en una pieza clave. Empero, cuando están lesionados, es cuando el problema para el cuadro de Coapa se convierte en un galimatías muy complicado de resolver.

Para no darle vueltas al asunto, América con Zendejas se vuelve espectacular, porque es el jugador que aporta picardía, inventiva y velocidad al frente, mientras que sin este incisivo volante, las Águilas se convierten en un adversario casi sin alma y que no genera mucho peligro en la meta rival.

La formación americanista entonces podría ser con Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja en la defensa; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez o Rapahel Veiga, en el mediocampo y adelante Brian Rodríguez y Henry Martín.

Hay quienes piensan que para darle más fuerza a la zaga, Ramón Juárez iría como tercer central y el sacrificado sería Alexis Gutiérrez, aunque la ausencia de Zendejas genera muchas complicaciones, ni duda cabe.

