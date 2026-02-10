Luis Romo se perderá el clásico vs. América y quizá los duelos vs. Cruz Azul y Toluca

Las Chivas del Guadalajara han confirmado que el zaguero Luis Romo no pudo recuperarse para el clásico de clásicos contra América, por lo que será una baja sensible en la zaga rojiblanca que buscará contra las Águilas sumar la sexta victoria consecutiva del torneo y la 82 en la historia de esta rivalidad.

Romo sufrió esta lesión el pasado viernes en los minutos finales del duelo contra Mazatlán y aguantó hasta el final del encuentro dentro del terreno de juego, pero de inmediato en la acción donde sufrió la lesión se llevó la mano al músculo posterior de la pierna derecha en clara muestra de la gravedad de la lesión.

Gabriel Milito en la conferencia de prensa posterior al juego adelantó lo peor sobre la lesión del defensa y este martes se confirmó definitivamente que no estará listo para el compromiso contra el América debido al problema muscular y que corre el riesgo de quedar fuera para los partidos contra Cruz Azul y Toluca.

Frente a esta situación se prevé que Diego Campillo, Daniel Aguirre y Miguel Tapias se hagan cargo de las labores defensivas en este importante duelo que será el número 264 de esta rivalidad y donde el América buscará su victoria cien, mientras que el Guadalajara intentará conseguir la 82.

El resto del equipo será el mismo que ha venido actuando en los cinco partidos que han disputado y que es con Raúl Rangel, Richie Ledesma, Bryan González, Omar Govea, Richard Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Chivas busca acomodar a Erick Gutiérrez e Isaác Brizuela

Mientras tanto las Chivas buscarán acomodar a Erick Gutiérrez en algún equipo de la Major League Soccer (MLS) después de que no encontrarán acomodo en alguna de las plantillas de la Liga MX, pero lo cierto es que el margen de maniobra cada vez se reduce.

Mientras que con Brizuela el asunto es igual de problemático y todo indica que anunciará su retiro del fútbol profesional en donde ya no pudo seguir en activo y ahora buscará otras actividades fuera del fútbol.

QUEDA LUIS ROMO DESCARTADO PARA EL CLÁSICO NACIONAL



Oficialmente, Luis Romo quedo descartado para jugar el Clásico Nacional ante el América.

Ambos jugadores fueron importantes a la llegada del técnico Gabriel Milito e inclusive Gutiérrez fue el capitán de las Chivas, pero poco a poco fue perdiendo terreno y después fue relevado por Fernando “Oso” González que terminó jugando junto a Omar Govea.

Mientras que con Brizuela el asunto fue menos notorio y el veterano jugador terminó siendo solo una referencia en el plantel rojiblanco.

