Chivas en riesgo de sufrir la baja de Luis Romo para el clásico nacional

Todo indica que las Chivas tendrán que pagar un alto costo por la quinta victoria sobre Mazatlán 1-2 al confirmarse la lesión muscular de Luis Romo, quien no pudo terminar el duelo en el estadio El Encanto y que está en riesgo de perderse la edición 264 del clásico nacional contra el América el próximo sábado.

En caso de que se confirme el diagnóstico positivo del problema muscular de Romo, sin duda será un duro golpe para el Rebaño Sagrado en su afán de sumar la sexta victoria en fila en el inicio del torneo Clausura 2026 y sobre todo el triunfo 82 en la historia de esta rivalidad.

Gabriel Milito dice que es probable que Luis Romo se pierda el Clásico Nacional 😔 @Chivas pic.twitter.com/UMPNXQ4xgk — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) February 7, 2026

El técnico Gabriel Milito fue el encargado de dar a conocer esta eventualidad que tiene el campamento de las Chivas con las veladoras prendidas para que este importante jugador en el esquema táctico pueda recuperarse, aunque los pronósticos son poco alentadores.

“Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones”, resaltó el técnico argentino.

Milito no quiso adelantar cálculos o fechas estimadas para esperar su regreso a las canchas: “No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así”.

Romo sufrió la lesión en los minutos finales del encuentro en un contragolpe de Chivas que no pudo terminar al sufrir el jalón muscular en la parte posterior de la pierna derecha dejando la jugada y terminando el encuentro sin hacer esfuerzo.

Romo de inmediato se llevó la mano a la parte afectada y esbozó un “Me rompí”., en algo que ya se temía debido a las condiciones de humedad y calor que se sintieron en terreno mazatleco para este encuentro correspondiente a la fecha 5 del torneo Clausura 2026.

Chivas al no tener más cambios lo dejó en la cancha, pero a los segundos salió por el fuerte dolor; abandonó la cancha con hielo en la parte posterior y caminando con dificultad. En las próximas horas será revisado en Guadalajara y se le hará un estudio para conocer a fondo la gravedad de la lesión.

A Chivas se le viene un momento complicado en el calendario con rivales como América, Cruz Azul, Toluca y el Atlas, en lo que debe demostrar si son un equipo contendiente de verdad o uno más de los torneos como un equipo obsoleto y sin recursos.

Romo había tomado un rol protagónico en el Rebaño Sagrado al darle la confianza que un jugador con su talento requiere para seguir adelante y convertirse en la realidad que los aficionados esperan.

