Chivas sufre de más para sumar costosa victoria sobre Mazatlán: 1-2

De acuerdo a la gravedad de las lesiones de Luis Romo y de José Castillo se sabrá el precio que le costó a Chivas sumar su quinta victoria consecutiva en un inicio más que brillante en el torneo Clausura 2026 con 15 puntos en un paso perfecto al vencer 1-2 a los Cañoneros de Mazatlán en el estadio El Encanto.

Ambos jugadores salieron lesionados en la segunda mitad del encuentro cuando el Guadalajara tenía la ventaja con los goles de Efraín Álvarez y de Armando “Hormiga” González que los tenía caminando por un sendero seguro hasta el golazo de Edgar Bárcenas que apretó un poco el juego, pero que Chivas supo manejar con aseo.

Así que más allá de las infortunadas acciones de Romo y Castillo, el Guadalajara demostró que está listo para la edición 264 del clásico nacional contra el América donde el cuadro tapatío buscará sumar la victoria 82 de esta rivalidad y evitar que las Águilas sumen el centenario de triunfos en donde también se han registrado 83 empates.

La mala noticia para las Chivas es que José Castillo salió al 80’ con una dolencia en el tobillo, por lo que será evaluado para lo que viene; además en el agregado Luis Romo manifestó una lesión muscular, por lo que el triunfo pudiera salir caro.

Sobre todo porque ambos jugadores son claves en el esquema del técnico Gabriel Milito, sobre todo Romo que es el arquitecto desde la parte baja del cuadro rojiblanco y el generador del estilo abierto de unas Chivas que por primera ocasión en mucho tiempo tienen argumentos para salir airosos contra el América.

El partido

Para explicar la victoria de Chivas solo basta establecer que cada uno de los jugadores del esquema planteado por Militio saben qué hacer en el terreno de juego. Primero desde el fondo de la zaga Castillo, Romo y Aguirre se han complementado tan bien que hacen lucir a sus carrileros como Richard Ledezma y la Cotorra González pasan a hacer una línea de cuatro mediocampistas que ayudan a que las medias puntas como Efraín Álvarez y Roberto Alvarado para hacer un rombo con los laterales que termina con la Hormiga González.

Así Chivas pastoreó a los Cañoneros desde el inicio del partido al grado de que la Hormiga González puso el primer aviso de gol al minuto de juego estrellando el balón en el poste después del centro de Efraín Álvarez que González mandó a las redes en el contrarremate, pero se anuló por fuera de lugar.

Catorce minutos después Efraín Álvarez anotó el gol de la apertura al cobrar un tiro libre que fue desviado por Lucas Merolla para desviarle el esférico al portero Ricardo Rodríguez que se fue para el otro costado y así poner al Rebaño Sagrado en camino de su quinta victoria al hilo.

Chivas siguió presionando y al minuto 20 el Piojo Alvarado tuvo el 2-0, pero terminó fallando la acción hasta que en el 27´ Daniel Aguirre disputó un balón con Jair Díaz en el área, siendo derribado y decretándose la pena máxima por el árbitro Vicente Reynoso después de revisar el VAR.

Así se estableció el 2-0 con disparo de la Hormiga González que ahora aprovechó su anotación para festejar al estilo “Seiya” que representa al Caballero Dorado de Sagitario en la zaga de dibujos animados de “Caballeros del Zodiaco”.

Tres minutos más tarde la misma Hormiga pudo aumentar su cuenta personal y el marcador del juego, pero se le fue el tercero con un disparo por encima en plena ebullición tapatía en donde realmente pelusearon a los dueños del terreno.

Segundo gol de tiro libre en este partido y primero del Maza. 🎥



Los Cañoneros se acercan… 👀#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #MAZCHI | #J5 pic.twitter.com/Rj3Tt17yK3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 7, 2026

Para la segunda mitad Chivas se dio el lujo de jugar con las ganas de Mazatlán que no supo como contrarrestar el nivel de los tapatíos hasta que en el minuto 55 Edgar Bárcenas cobró un tiro libre con tanta efectividad que el esférico se metió pegado al poste derecho de la meta de Chivas.

Este gol cambió las cosas y ayudó a que Mazatlán generara algo de peligro en la meta de Raúl “Tala” Rangel, pero sin la puntería necesaria para permitir que Sergio Bueno sumara su primera victoria al frente de Mazatlán en el regreso a la Liga MX.

